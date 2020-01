VP-Hungerländer: Intransparenz bei Wiener Verbindungsbüros

Gemeinderatsausschüsse wurden nicht über neue Vertretungsbüros informiert - Keine Bilanz der bestehenden zehn Vertretungsbüros – Endlich Städtepartnerschaften mit Afrika abschließen

Wien (OTS) - Überrascht zeigt sich die VP-Wien Sprecherin für Internationales, Caroline Hungerländer, über die angekündigte Eröffnung zweier neuer Vertretungsbüros der Stadt Wien: „Leider war die Eröffnung der beiden neuen Büros Stadtrat Hanke keine Erwähnung im Ausschuss für europäische und internationale Angelegenheiten wert.“ Dabei kann die Eurocomm-PR GmbH für den Betrieb der Verbindungsbüros auf ein stattliches Budget zurückgreifen: Für die Laufzeit von 2018 bis 2024 hat die Stadt Wien einen Maximalbetrag von 34 Mio. Euro festgelegt – gegen die Stimmen der Opposition. „Prinzipiell ist eine erfolgreiche Vertretung Wiens im Ausland wünschenswert – aber inklusive Kostentransparenz. Eine Berichterstattung über die Verwendung der doch erheblichen finanziellen Mittel wäre jedenfalls angebracht“, stellt Hungerländer fest und insistiert: „Der Gemeinderatsausschuss für europäische und internationale Angelegenheiten würde jedenfalls sehr von gelegentlichen substantiellen Diskussionen profitieren. Bislang ist die Tätigkeit auf reine Informationsweitergabe beschränkt.“

Bedauernd sieht die Abgeordnete Hankes Ablehnung der VP-Forderung nach Partnerschaften mit afrikanischen Städten. „Afrika ist in seiner Bedeutung für unseren Kontinent nicht zu unterschätzen. Von Bevölkerungsentwicklung über Migration bis hin zu Umweltschutz werden die afrikanischen Staaten unsere Zukunft prägen.“ Ein regelmäßiger Informationsaustausch und Wissenstransfer auf Augenhöhe wäre zum gegenseitigen Vorteil. Wünschenswert wäre ein Blick an den Puls des 21. Jahrhunderts, anstelle des bisherigen Eurozentrismus der internationalen Beziehungen Wiens, so Hungerländer abschließend.

