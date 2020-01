Historischer Vertriebserfolg – BMW Group in Österreich verzeichnet 2019 erneut ein Rekordjahr bei den Neuzulassungen.

Jedes 4. Premiumautomobil ein BMW oder MINI – Anteil am Segment erstmals über bemerkenswerten 40% +++ Abstand zum stärksten Wettbewerber auf über 5.000 Fahrzeuge vergrößert.

Salzburg (OTS) - Die BMW Group in Österreich hat im Jahr 2019 ihr bestes Zulassungsergebnis aller Zeiten erreicht. Trotz des rückläufigen Gesamtmarkts (-3,4 Prozent) und des allgemein herausfordernden Marktumfelds, wurden im vergangenen Jahr mehr BMW und MINI zugelassen als jemals zuvor. Insgesamt stiegen die Zulassungszahlen im vergleich zum Vorjahr um beachtliche 5,7 Prozent auf nunmehr 22.500 Automobile (2018: 21.291 Automobile). Damit baut die BMW Group ihre Marktführerschaft im österreichischen Premiumsegment erstmals auf 40,1 Prozent aus (+1,2 %-Pkt. ggü. VJ). Der Abstand zum stärksten Wettbewerber im Premiumsegment wurde ebenfalls deutlich ausgebaut. Per Dezember belief sich dieser auf 5.009 Fahrzeuge, was einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 32 Prozent bzw. 1.597 Fahrzeugen entspricht.

Auf die Marke BMW entfielen 2019 insgesamt 19.141 Neuzulassungen. Das entspricht einem Wachstum von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Segmentanteil belief sich auf 34,1 Prozent (+0,2 %-Pkt. ggü. VJ), der Anteil am Gesamtmarkt stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent.

Für die Marke MINI war das Jahr 2019 das Erfolgreichste seiner Geschichte in Österreich. Das bemerkenswerte Wachstum von 22,6 Prozent bei den Neuzulassungen auf 3.359 Fahrzeuge zeigt die hohe Akzeptanz und große Beliebtheit der MINI Modellpalette. Der Anteil der Marke am Premiumsegment stieg auf 6 Prozent (+1 %-Pkt. ggü. VJ).

Die vollständige Presseinformation finden sie hier: https://bit.ly/36QxzvH

