Personalisiert, individuell, zielgerichtet: Maßgeschneiderte Therapiekonzepte für höhere Heilungs- und Überlebenschancen bei Krebs

Pressegespräch zum Weltkrebstag 2020 in Wien

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar 2020 lädt der Verein „Leben mit Krebs“, das AKH Wien, die MedUni Wien, das Comprehensive Cancer Center (CCC) der beiden Einrichtungen und das Vienna Cancer Center (VCC) in Kooperation mit der Österreichischen Krebshilfe zum Pressegespräch:



Wann: Dienstag, 28. Jänner 2020, 10.30 Uhr

Wo: AKH Wien, Hörsaalzentrum, Ebene 8, Kursraum 25

Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien



Die Diagnose „Krebs“ ist immer ein großer Schock, begleitet von Sorgen und Ängsten, sowohl für Betroffene als auch für deren Familien und Freunde. Die gute Nachricht: Die Forschung hat in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt - bei zahlreichen Krebsarten sind die Heilungschancen enorm gestiegen. Auch die Diagnosen können früher und schneller gestellt werden, so dass immer mehr Krebsdiagnosen zu chronischen Krankheiten und damit gut therapierbar werden. Erfahren Sie auf dem Pressegespräch Neuigkeiten zu innovativen Behandlungsmöglichkeiten und Maßnahmen, um Patientinnen und Patienten auf ihrem Weg zur Genesung zu unterstützen.

Auf dem Podium:





Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Christoph Zielinski , Leiter des Vienna Cancer Centers:

„Die Bedeutung der überregionalen Vernetzung onkologischer ExpertInnen zur Sicherstellung, dass jede Patientin, jeder Patient die bestmögliche Therapie erhält - am Beispiel des Vienna Cancer Centers“





, Leiter des Vienna Cancer Centers: Univ.-Prof. Dr. Gabriela Kornek , Präsidentin des Vereins "Leben mit Krebs" und Ärztliche Direktorin des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien – Medizinischer Universitätscampus:

„Aktuelles aus dem Verein Leben mit Krebs - Krebstag 2020 im Festsaal der Universität Wien“





, Präsidentin des Vereins "Leben mit Krebs" und Ärztliche Direktorin des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien – Medizinischer Universitätscampus: Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda , Vorstand der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus Wien-Hietzing, Präsident der Österreichischen Krebshilfe:

„110 Jahre Österreichische Krebshilfe & Forderungen zum Weltkrebstag 2020“





, Vorstand der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus Wien-Hietzing, Präsident der Österreichischen Krebshilfe: Univ.-Prof. Dr. Klaus Geissler, Vorstand der 5. Medizinischen Abteilung mit Hämatologie und Onkologie, mit Tagesklinik, mit Palliativstation und Ambulanz, Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel:

„Die großen Fortschritte der Hämatologie – neue Therapien bei Leukämien und Lymphomen“



Weitere Infos:



http://www.leben-mit-krebs.at

http://www.ccc.ac.at

http://www.vienna-cancer-center.at

https://www.krebshilfe.net



