Sonntag, 26. Jänner: Die NÖ Gemeinderatswahlen im ORF Niederösterreich

Ab 16 Uhr Sondersendungen in Radio und Fernsehen, Liveticker & Detailergebnisse auf noe.ORF.at

St. Pölten (OTS) - 1,5 Millionen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wählen am 26. Jänner einen neuen Gemeinderat - zu vergeben sind 11.725 Mandate. Über den Ausgang der Wahlen, Reaktionen und Hintergründe berichtet der ORF Niederösterreich in all seinen Medien ausführlich.

*Erste Ergebnisse gibt es ab 16.00 Uhr in einer vierstündigen Sondersendung auf Radio Niederösterreich; eine „ZIB spezial“ widmet sich ab 16.00 Uhr in ORF 2 der Landtagswahl im Burgenland und den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich.

*Regional ausgestrahlte Sondersendungen in ORF 2/N ab 18.00 Uhr werden von Werner Fetz, Margit Laufer und Robert Ziegler moderiert. Sie präsentieren die Resultate und analysieren gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Katrin Praprotnik von der Donau Universität Krems sowie Vertreterinnern und Vertretern der Landtagsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS. Reporterinnen und Reporter des ORF Niederösterreich melden sich außerdem live aus allen Landesvierteln und berichten über die Stimmung und Reaktionen in den Gemeinden.

*Ganz im Zeichen der Gemeinderatswahlen steht ab 19.03 Uhr auch die Sendung „NÖ heute“ in ORF 2/N.

*Schließlich bietet noe.ORF.at im Internet einen Liveticker und Detailergebnisse aus allen 567 Gemeinden, in denen gewählt wird.

