Feierstunde für ausgezeichnete Lehrlinge

LH Mikl-Leitner: Weltweit Aushängeschilder, auf die Niederösterreich stolz ist

St. Pölten (OTS/NLK) - „Ein klares Ja zur Lehre seitens der Politik, der Wirtschaft, aber auch der Eltern und Partner der Auszubildenden, ist ein Gebot der Stunde“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am heutigen Dienstag im Zuge der mittlerweile bereits 17. Feierstunde für ausgezeichnete Lehrlinge im Festspielhaus St. Pölten. Von den 5.860 Lehrlingen, die zuletzt eine positive Lehrabschlussprüfung abgelegt haben, haben 597, und damit mehr als 10 Prozent, mit Auszeichnung bestanden.

„Als Antwort auf den Fachkräftemangel haben wir mit 1. Jänner 2019 die größte Lehrlingsoffensive gestartet, die es jemals in Niederösterreich gab. Mit Investitionen von 46 Millionen Euro haben wir damit im Vorjahr 6.500 jungen Menschen den Weg in den Beruf gewiesen und erwirkt, dass wir mit einem Minus von 10,5 Prozent den größten Rückgang aller Bundesländer in der Jugendarbeitslosigkeit verzeichnen können. Parallel dazu haben sich mit + 4,89 Prozent im letzten Jahr auch wieder mehr Jugendliche dazu entschlossen, eine Lehre zu beginnen“, hielt die Landeshauptfrau fest.

„Die Schule ist ein wichtiges Fundament und ein wesentlicher Wegbegleiter dabei, dass dieser positive Trend weitergeht. Dazu zählt auch eine gute Kooperation mit der Wirtschaft und Industrie“, meinte Mikl-Leitner und verwies dabei insbesondere auf den Talente-Check und die Berufsmessen, die Schülern dabei helfen, ihren weiteren Bildungsweg zu planen. Zudem sei es auch wichtig, dem Wechsel der Berufsbilder auch in der Lehrerausbildung Rechnung zu tragen.

„Ihre Auszeichnung zeigt, dass sich Leistung und Anstrengung lohnen. Für Euren weiteren Lebensweg möchte ich Euch mitgeben, dass positives Denken und die Einstellung, stets mit Freude dabeizusein, bereits der halbe Erfolg sind. Ihr seid weltweit Aushängeschilder, auf die Niederösterreich stolz ist“, sagte die Landeshauptfrau abschließend zu den ausgezeichneten Lehrlingen.

