„Ethische Herausforderungen im Digitalen Zeitalter: Auftrag für einen Digitalen Humanismus in Forschung und Technologieentwicklung“

EINLADUNG zur Podiumsdiskussion am 21. Jänner 2020

Wien (OTS) - Angesichts der rapiden Entwicklung der Digitalisierung und den damit verbundenen gesellschaftspolitischen und ethischen Herausforderungen ist es ein Anliegen des Rates für Forschung und Technologieentwicklung (FTE-Rat), die Diskussion betreffend die künftige Gestaltung der Digitalisierung zu forcieren. Daher lädt er zu einer hochkarätig besetzten, interdisziplinären Podiumsdiskussion zum Thema: „Ethische Herausforderungen im Digitalen Zeitalter: Auftrag für einen Digitalen Humanismus in Forschung und Technologieentwicklung“ ein.

Podiumsdiskussion

Einführende Worte und Moderation:



Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger (Stv. Vorsitzender des FTE-Rates, Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien)



Am Podium:



- DDr. Erich Prem (Geschäftsführer eutema GmbH)

- Univ.-Prof.in Dr.in Sarah Spiekermann-Hoff (Vorständin des Instituts für Informationssysteme und Gesellschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien)

- Univ.-Prof.in Dr.in Christiane Wendehorst, LL.M. (Stv. Vorständin des Instituts für Innovation und Digitalisierung im Recht an der Universität Wien, Präsidentin des European Law Institute und Co-Sprecherin der Datenethikkommission der deutschen Bundesregierung")

- Univ.-Prof. Dr. Hannes Werthner (Professor der Fakultät für Informatik an der Technischen Universität Wien und Co-Initiator des „Wiener Manifests für einen Digitalen Humanismus“)



Datum: 21.01.2020, 17:00 Uhr

Ort: Urania – Dachsaal

Uraniastraße 1, 1010 Wien, Österreich

