Erste Auswertungen bestätigen: Kindergrundsicherung wirkt!

Erfolgreiches Modellprojekt der Volkshilfe

Wien (OTS) - Seit Jänner 2019 unterstützt die Volkshilfe armutsbetroffene Kinder mit der von ihr politisch geforderten Kindergrundsicherung. Nach dem ersten Jahr Laufzeit belegen Auswertungen den Erfolg des Modells.

Das Modellprojekt unterstützt und begleitet zwei Jahre lang 24 armutsbetroffene Kinder in ganz Österreich. Das Projekt ist in Europa einzigartig: Zum ersten Mal gibt es wissenschaftliche Auswertungen über die Auswirkungen der Aufhebung von Armut. Diese zeigen, dass sich die Lebenswelt der Kinder nach einem Jahr in allen Bereichen verbessert hat.

Neben der Präsentation der Ergebnisse wird Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, auch Stellung zu den geplanten Maßnahmen der neuen Regierung gegen Kinderarmut nehmen.

Pressegespräch - Volkshilfe Kindergrundsicherung wirkt!

GesprächspartnerInnen:

Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich

Judith Ranftler, Projektleitung Kinderarmut Abschaffen

Datum: 20.01.2020, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Clubraum

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

