In Italien steht 2020 im Zeichen von Süßwarenbewirtung, Internationalität und Business mit SIGEP, der internationalen Eiscreme-Messe

Rimini, Italien (ots/PRNewswire) - Das neue Jahr beginnt im Zeichen der Nominierung von Corrado Peraboni als neuer CEO der Italian Exhibition Group (IEG) und der Eröffnung von zwei globalen in Italien hergestellten Beispielen, SIGEP (in Rimini) und Vicenzaoro January (in Vicenza), zu den Themen Lebensmittel und Schmuck & Mode.

100.000 Eiskrem-Salons auf der ganzen Welt

Im Rimini Expo Centre wird vom 18. bis 22. Januar mit der SIGEP, der internationalen Fachmesse für Eishandwerk, Feingebäck, Bäckerei und Kaffee, die Welt der Süßwarenbewirtung sowie mit der A.B. Tech Expo für Technologien und Produkten für Bäckerei, Konditorei und Konfiserie, gefeiert. Nicht nur Trends, sondern auch Zahlen bestätigen die wachsende Beliebtheit der Tradition des Eishandwerk Italiens in anderen Ländern. Inzwischen gibt es weltweit mehr als 100.000 Eishandwerk-Salons, wobei Deutschland, Spanien, Polen, Japan, Argentinien, Australien und die USA die Verbrauchsstatistik anführen, während in Europa, gemessen am Umsatz, Deutschland mit 4,5 Milliarden Euro führte, gefolgt von Spanien mit 3,1 Milliarden Euro und Großbritannien mit 2,9 Milliarden Euro *.

Fünf Tage lang werden Sigep und A.B. Tech zu einem Kraftwerk für Innovation, Wirtschaft und globale Vernetzung, wo Trends und Technologien generiert werden und der Wettbewerb um den prestigeträchtigen Titel des World Gelato Champion, dem Eiskreme-Weltmeister, toben wird. Die weltweit wichtigsten Akteure der großen Lieferkette von Produkten und Technologien für Eiskrem, Feingebäck, Bäckerei und Kaffee trafen sich zu einer exklusiven internationalen Veranstaltung, die ausländische Einkäufer von allen 5 Kontinenten willkommen heißen wird. Dank des wertvollen Beitrags der ITA Italian Trade Agency und der Unterstützung des umfangreichen regionalen Beraternetzwerks, kann die Geschäftsplattform von Sigep und A.B.Tech Käufer aus der ganzen Welt erreichen und wird auf der Messe mit B2B-Treffen, die über das Online-Agenda-System der Italian Exhibition Group organisiert werden, weiter konsolidiert.

SIGEP 2020: 41. Ausgabe. 20% internationale Aussteller, 1.250 beteiligte Unternehmen,1.300 Veranstaltungen, die auf eine Geschmacks explosion ausgelegt sind, die das außergewöhnliche multinationale Publikum von Eiskremkünstlern, Konditoren und Bäckern bei spezifischen Vorträgen erleben wird. Tatsächlich wird in diesem Jahr erstmals die Vision Plaza, der Think Tank par excellence und roter Teppich für internationale Top-Experten der Branche, sowie weitere vertikale Veranstaltungsbereiche für jeden Produktbereich vorgestellt, die eine Reihe von Momenten der Begegnung und Reflexion bieten.

*Quellen: Sigep Processing Centre über die Schätzungen der Betreiber und die Daten von Confartigianato - CNA - Unioncamere - UIF - ACOMAG

