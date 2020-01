Wiener Stadtwerke suchen 140 Lehrlinge für Zukunftsjobs

Ausbildung startet im September – neuer Lehrberuf Reinigungstechnik

Wir suchen heuer mehr Lehrlinge denn je, und wir wollen in allen Bereichen die Besten. Die Wiener Stadtwerke haben viel zu bieten, vor allem Jobs mit Zukunft und guten Aufstiegschancen. Was mich besonders freut ist, dass wir immer mehr Mädchen in Technikberufen haben. Mein Ziel ist es, diese Zahl im nächsten Jahrgang weiter zu steigern. -

So sperrig manche Lehrberufe klingen mögen: vergessen sie Ihre Vorbehalte. Wir bieten Ausbildungen auf der Höhe der Zeit in einem Hightech-Umfeld an, zukunftssicher und spannend. -

Wien (OTS) - Eine hochmoderne Ausbildung in technischen Lehrberufen mit besten Karrierechancen. Die Chance auf so einen Zukunftsjob bieten die Wiener Stadtwerke ab September 140 neuen Lehrlingen. Besonders groß sind auch heuer die Chancen für Mädchen, die eine Lehre in einem technischen Beruf absolvieren möchten. Neu unter den zwölf Lehrberufen ist Reinigungstechnik, qualifizierte BewerberInnen sind hier besonders gesucht. Die Bewerbungsfrist für die Ausbildungen bei Wiener Linien, Wien Energie, Wiener Netze und Co. läuft noch bis zum Frühjahr. Doch aufgepasst: je mehr qualifizierte BewerberInnen sich melden, umso früher endet der Bewerbungsprozess.

Neben Reinigungstechnik suchen die Wiener Stadtwerke heuer schwerpunktmäßig Jugendliche für Maschinenbautechnik, Installations- und Gebäudetechnik, Floristik sowie Gärtnerei. Nachdem die Lehrlingsgehälter im Vorjahr um 10 Prozent erhöht worden waren, steigen sie heuer um weitere 2,7 Prozent. Ab 2020 liegen die Gehälter je nach Lehrberuf bei bis zu 1.747 Euro brutto im letzten Lehrjahr.

Weinelt: Wir wollen in allen Bereichen die Besten

Generaldirektor-Stv. Peter Weinelt: „Wir suchen heuer mehr Lehrlinge denn je, und wir wollen in allen Bereichen die Besten. Die Wiener Stadtwerke haben viel zu bieten, vor allem Jobs mit Zukunft und guten Aufstiegschancen. Was mich besonders freut ist, dass wir immer mehr Mädchen in Technikberufen haben. Mein Ziel ist es, diese Zahl im nächsten Jahrgang weiter zu steigern.“

Erich Buza leitet das Lehrlingsmanagement der Wiener Stadtwerke, er ergänzt: „So sperrig manche Lehrberufe klingen mögen: vergessen sie Ihre Vorbehalte. Wir bieten Ausbildungen auf der Höhe der Zeit in einem Hightech-Umfeld an, zukunftssicher und spannend.“ Immer öfter nutzen die Lehrlinge der Wiener Stadtwerke die Möglichkeit, die Berufsausbildung mit der Matura zu kombinieren oder nach der Matura in eine Lehre einzusteigen.

In Relation werden am meisten Jugendliche im Lehrberuf Elektrotechnik/Energietechnik ausgebildet, sehr begehrt sind die Lehrplätze für Mechatronik/Automatisierungstechnik und Informationstechnologie. Besonders große Chancen auf einen Lehrplatz gibt’s in den Berufen Elektrotechnik, Maschinenbautechnik, Installations- und Gebäudetechnik, Floristik sowie Gärtnerei.

Die fachlich und persönlich exzellente Ausbildung der Jugendlichen steht in allen Konzernbereichen der Wiener Stadtwerke im Vordergrund der Lehrlingsausbildung. Besonders stolz ist der Konzern auf die hohe Übernahmequote von über 80 Prozent sowie auf den Umstand, dass fast alle Lehrlinge die begonnene Ausbildung tatsächlich auch abschließen. Insgesamt arbeiten bei den Wiener Stadtwerken über 400 Lehrlinge an ihrer beruflichen Zukunft.

Alle Infos zu den Lehrberufen gibt’s auf www.wienerstadtwerke.at/lehrlinge

SERVICE: Fotos von Lehrlingen der Wiener Stadtwerke finden Sie unter https://terabox.wienit.at/index.php/s/ogaKsoRRdk4RpHH





Über die Wiener Stadtwerke GmbH

Die Wiener Stadtwerke sind der bedeutendste Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit über drei Milliarden Euro Umsatz und 15.000 MitarbeiterInnen eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Zum Konzern gehören ua. Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark sowie Bestattung und Friedhöfe Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Stadtwerke GmbH

Mag. Thomas Geiblinger

Konzernpressesprecher

+43 (01) 53 123 / 73953

thomas.geiblinger @ wienerstadtwerke.at

http://www.wienerstadtwerke.at