Neue Leiterin für die Region Nord

Als erste KSV1870 Regionalleitern lenkt Mag. Petra Wögerbauer seit Jahresbeginn die Geschicke des Gläubigerschutzverbandes in Oberösterreich und Salzburg.

Wien (OTS) - Mit Mag. Petra Wögerbauer (50) wurde eine ausgewiesene Expertin per 1. Jänner 2020 zur neuen Leiterin des KSV1870 in der Region Nord bestellt. In ihrer neuen Funktion liegt der Fokus vor allem auf der professionellen Abwicklung von Insolvenzen in Oberösterreich und Salzburg. Gleichzeitig fungiert Wögerbauer auch als KSV1870 Standortleiterin in Linz und kümmert sich dabei um eine nachhaltige Kundenbetreuung direkt vor Ort. Sie folgt Roland Führer, MAS MBA, der sich nach über 30 Jahren im KSV1870 neuen Aufgaben außerhalb des Unternehmens widmet.

Wögerbauer ist studierte Betriebswirtin und seit 1996 in unterschiedlichen Funktionen im KSV1870 tätig. Zuvor war sie im Projektmanagement eines Schweizer Dienstleistungskonzerns mit Sitz in Österreich beschäftigt. Die gebürtige Oberösterreicherin verfügt über profundes Fachwissen, das sie sich innerhalb der vergangenen zwanzig Jahre angeeignet hat. Während dieser Zeit lag ihr beruflicher Fokus vor allem auf der optimalen Betreuung von Insolvenzen. Zuletzt fungierte Wögerbauer innerhalb des KSV1870 als Insolvenzleiterin für Oberösterreich und Salzburg. Dieses umfassende Know-how bringt sie fortan als Regionalleiterin ein. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin überzeugt, dass es uns gelingt, den KSV1870 in einer solch industriestarken und innovativen Region noch stärker als Partner der Wirtschaft zu positionieren“, erklärt Wögerbauer.

Schwerpunkt: Abwicklung von Insolvenzen

In ihrer neuen Funktion ist Wögerbauer federführend für die professionelle und faire Abwicklung von Insolvenzverfahren in Oberösterreich und Salzburg zuständig. Ihre Hauptaufgaben liegen dabei insbesondere in der Akquise von Vertretungsaufträgen, in der Verhandlung von Insolvenzfällen bei Gericht und in der Erstellung von Forderungsanmeldungen. Gleichzeitig berät sie an den KSV1870 Standorten in Linz und Salzburg Insolvenzmitarbeiter, die bei Gericht im Sinne der Gläubiger verhandeln. Zusätzlich liegt auch die mediale Vermarktung der vierteljährlich erscheinenden KSV1870 Insolvenzstatistik in beiden Bundesländern in ihren Händen. Als profunde Kennerin der regionalen Unternehmenslandschaft fungiert Wögerbauer zudem als Ansprechpartnerin für Medien hinsichtlich Insolvenzen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der Region Nord.

Darüber hinaus übernimmt Wögerbauer auch die Leitung des KSV1870 Standortes in Linz und wird sich in dieser Funktion auch um die nachhaltige Stärkung des persönlichen Kundenkontaktes in der Region kümmern. „Petra Wögerbauer ist eine erfahrene Expertin und kennt den KSV1870 seit über zwei Jahrzehnten. Dieses tiefe Verständnis für unsere Geschäftsfelder gepaart mit ihrer regionalen Verwurzelung sind in der täglichen Arbeit für uns unerlässlich“, so Mag. Ricardo-José Vybiral, MBA, CEO der KSV1870 Holding AG.

