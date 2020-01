Karrieren bei der DONAU

Anja Lenz leitet Gewerbeteam, Jürgen Skopal übernimmt Gewerbekoordination

Wien (OTS) - Die Versorgung der österreichischen Klein- und Mittelbetriebe (KMU) mit den optimalen Versicherungslösungen ist ein wesentliches Anliegen der DONAU, die ihre Kompetenz als Versicherung für Unternehmen weiter ausbaut. Mit der Berufung von Anja Lenz und Jürgen Skopal setzt das Unternehmen einen wichtigen Akzent zur weiteren Optimierung der Services für KMU sowie für das zivile Gewerbesegment.

Anja Lenz wird gemeinsam mit ihrem Team die Absicherung der österreichischen KMU betreuen und mit exzellentem, raschem Service punkten. Jürgen Skopal übernimmt die fachliche Steuerung des Teams der zertifizierten Gewerbekoordinatoren und regionalen Vertriebsmanager von Franz Krammer, der im Lauf des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand übertreten wird. Gewerbekoordinatoren der DONAU sind die zentralen und regionalen Underwriter, die gemeinsam mit Maklerpartnern und Außendienst qualitätsvolles Service, rasche Entscheidungen und nachhaltige Kundenbeziehungen sicherstellen.

" Anja Lenz und Jürgen Skopal sind ausgewiesene Experten im Bereich Gewerbeversicherungen. Sie bringen langjährige Erfahrungen in der Versicherungsbranche in Deutschland und Österreich mit. Sie kennen die Risiken und damit die Versicherungsbedürfnisse von Unternehmen sehr genau “, sagt Reinhard Gojer, Vorstandsdirektor der DONAU. „ Die DONAU begleitet Tausende österreichische Klein- und Mittelbetriebe bereits seit Jahrzehnten und sorgt für den passenden Versicherungsschutz. Der Ausbau der Services und die optimale Betreuung sowie Absicherung dieser Kunden sind uns ein wichtiges Anliegen im Interesse der österreichischen Wirtschaft. “

Anja Lenz, Jahrgang 1980, studierte Betriebswirtschaft in Stuttgart. Von Beginn ihrer Versicherungslaufbahn an stand die Gewerbeversicherung im Zentrum ihrer Aktivitäten. Bei der HDI in Stuttgart betreute sie als Account-Managerin mittelständische Unternehmen von der Konzeption der Deckung bis zur Vertragsgestaltung. Im Dezember 2012 übersiedelte sie nach Österreich und wirkte als Underwriterin für die HDI. Seit Dezember 2017 ist Anja Lenz bei der DONAU Versicherung tätig und wirkt seither federführend bei der Konzeption von Betriebsversicherungen und im Underwriting mit.

Jürgen Skopal, Jahrgang 1982, studierte Internationale Betriebswirtschaftslehre in Wien und startete seine Laufbahn im Bankenbereich. Sein Einstieg in die Versicherungswirtschaft erfolgte im Jahr 2009 bei der Ergo Versicherung als Produktmanager. Über Zwischenstationen bei der Zürich und der HDI im Bereich Underwriting wechselte er im Mai 2018 zur DONAU Versicherung in den Gewerbebereich.

Vertrauen durch Leistung

Die DONAU Versicherung ist ein zuverlässiger Versicherungspartner für österreichische UnternehmerInnen. Rund 45.000 Klein- und Mittelbetriebe in allen Regionen vertrauen der DONAU. Das Angebot an die österreichischen KMU ist umfassend und deckt den gesamten Versicherungsbedarf ab. Die DONAU bietet ein vollständiges Portfolio an Versicherungslösungen und -services für Unternehmen an. Insbesondere mit der Allriskversicherung bietet die DONAU einen der modernsten Ansätze für die Absicherung von Unternehmen. Was nicht definitiv ausgeschlossen ist, ist versichert. Der wesentliche Unterschied der Allriskversicherung zu einer anderen Betriebsversicherung liegt im exklusiven Deckungsumfang. Das bedeutet, dass auch unbenannte Gefahren (also jene, die nicht explizit angeführt sind) mitversichert sind.

