Steuer-Update für 2020 erschienen: Das 1x1 der Steuern

Wien (OTS) - Das „1x1 der Steuern – Aktuelle Informationen 2020“ ist in seiner 26. Auflage erschienen und ab sofort kostenfrei bestellbar. Darin fassen die Expertinnen und Experten von TPA – eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen Österreichs – die wichtigsten Regelungen des österreichischen Steuerrechts zusammen und geben zahlreiche Tipps zum Steuern sparen.

Die 2019 beschlossene Steuerreform brachte einige Änderungen im Steuerrecht mit sich. In der Broschüre 1x1 der Steuern lesen Sie aber auch nach, welche steuerlichen Bestimmungen aus den Vorjahren weiterhin gültig sind und welche Punkte aus den Richtlinien des Finanzministeriums und der aktuellen österreichischen Rechtsprechung 2020 relevant für Sie sein könnten.

Neben steuerlichen Neuerungen und den wichtigsten Absetz- und Freibeträgen finden sich in der Broschüre die zentralen Bestimmungen des heimischen Steuersystems – von der Einkommen- und Umsatzsteuer bis zur Immobilienbesteuerung mit allen relevanten Steuersätzen – kompakt und übersichtlich dargestellt.

„Das 1x1 der Steuern“ kann über die Website von TPA www.tpa-group.at kostenlos angefordert werden.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Die TPA Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St.Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

