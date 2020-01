Feierliche Wohnhausübergabe in Purkersdorf

Die Stadtgemeinde Purkersdorf und die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft „Arthur Krupp“ Ges.m.b.H. laden zur feierlichen Übergabe einer Wohnhausanlage ein.

Berndorf (OTS) - In Vertretung von Frau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird Herr Landesrat Martin Eichtinger, im Beisein von Herrn Bürgermeister Ing. Stefan Steinbichler, in einem feierlichen Festakt am 22. Jänner 2020, um 13:00 Uhr, die Wohnhausanlage in Purkersdorf, Tullnerbachstraße 50, errichtet von der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft „Arthur Krupp“ Ges.m.b.H., an die neuen Mieterinnen und Mieter übergeben.

Die 20 bezugsfertigen 2- und 3-Zimmer-Wohnungen in Größen zwischen ca. 55 und 82 m² zeichnen sich durch gediegene Grundrisse und eine optimale Nutzung der vorhandenen Flächen ebenso aus, wie durch zahlreiche bauliche Maßnahmen und Ausstattungsdetails. Dazu zählen unter anderem:

Niedrigenergiestandard (EKZ Ø 26,93 kWh/m² a)

Photovoltaikanlage

Vollwärmeschutzfassade

Aufzug

SAT-Anlage

Fußbodenheizung

Warmwasserbereitung über Luft-/Wasser-Wärmepumpe

Kinderspielplatz

26 PKW-Tiefgaragenplätze und 2 Stellplätze im Freien

Terrassen bei den Erdgeschoßwohnungen

Balkone bzw. großzügige Dachterrassen

Je Wohnung ein Einlagerungsabteil im Keller

Notkamine

Kinderwagenabstellraum

Fahrradabstellplätze

zentraler Müllraum



Die Gesamtbaukosten des Projekts belaufen sich auf ca. 3,36 Millionen Euro. Die Miete beträgt inklusive Betriebskosten und Steuern rund € 9,-/m² Nutzfläche/Monat.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Teilnahme an dieser Feier eingeladen.

Ort: 3002 Purkersdorf, Tullnerbachstraße 50

Datum: Mittwoch, 22. Jänner 2020

Zeit: 13:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft „Arthur Krupp“ Ges.m.b.H.

2560 Berndorf, Neugasse 11

DI Christof Anderle

E-Mail: c.anderle @ wiensued.at

Tel.: 01 866 95-1208