Digitalisierung der Rechtsabteilung | Branchenschwerpunkt Banking & Finance

Future-Law, Lexis Nexis und Fellner Wratzfeld & Partner präsentieren

die neueste Umfrage zu aktuellen Entwicklungen in der Branche



Was bedeutet der Einfluss der Digitalisierung für meine

Rechtsabteilung? Im Anschluss an die Präsentation werden relevante

Praxiseinblicke vorgestellt. Mit dabei sind hochkarätige

SprecherInnen: Alexander Schall (Uni Credit Bank Austria), Karl

Prinzhorn (Start-Up Argus), Markus Fellner (fwp) und Sophie

Martinetz (Future-Law), moderiert von Dejan Jovicevic (Brutkasten).



Datum: 21.1.2020, 18:00 - 21:00 Uhr



Ort:

Loos Haus

Michaelerplatz 3, 1010 Wien



Url: https://www.eventbrite.de/e/umfrageprasentation-die-zukunft-der-banking-finance-rechtsabteilung-tickets-85470068275



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sophie Martinetz

Future-Law

Tel + 43 (0) 1 715 11 15 oder M + 43 (0) 664 974 7272

s.martinetz @ future-law.at

https://future-law.at