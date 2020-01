YOUNG LIVING 19 – Wohnen mit Zeitgeist

Wien (OTS) - Den Fokus des neuen Wohnbauprojekts YOUNG LIVING 19 legt PARK IMMOBILIEN auf innovative Wohnstrategien, die den zukünftigen BewohnerInnen ein nachhaltiges Refugium inmitten der Metropole bieten.



Das Leben in der Großstadt ist geprägt von Hektik und viel zu oft mangelt es an Raum für die individuelle Entfaltung. Vor allem immer mehr junge Menschen suchen nach Entschleunigung – eine Entwicklung, die sich auch im Wiener Immobilienmarkt widerspiegelt. Das Ziel von Park Immobilien ist es, im Rahmen des neuen Wohnbauprojekts auf genau diese Bedürfnisse einzugehen. In Döbling entsteht durch Young Living 19 eine kleine, feine Großstadtoase, die ihren BewohnerInnen ermöglichen wird, sich einen Schritt vom Trubel der Stadt zu entfernen und trotzdem direkt am Puls der Metropole zu sein.

Achtsamkeit für die Bedürfnisse der BewohnerInnen und der Umwelt

„ Wir sind stolz, mit Young Living 19 einen Raum für individuelles und achtsames Leben inmitten der Großstadt zu schaffe n“, so Projektentwicklerin Christiane Weissenborn. Die 14 Apartments befinden sich nicht nur in der Nähe des Währingerparks, sondern beheimaten selbst eine grüne Oase, die zum Entspannen einlädt. Terrassen und Balkone bieten persönliche Rückzugsorte, während der gemeinsame Garten einen blühenden Ort der Begegnung darstellt. Mit viel Liebe zum Detail wird ein grünes Refugium kreiert, das zum Verweilen einlädt. Auf eine Garage wird bewusst verzichtet, zugunsten zweier großzügiger Fahrradräume, denn durch die zentrale Lage ist das Rad das ideale Fortbewegungsmittel für die BewohnerInnen.

Innovation, die das Leben erleichtert

Das Leben im Grätzl wird nicht nur durch die umliegenden Schanigärten und Shops bereichert, sondern auch durch die internen Services von Young Living 19. Das umfangreiche Dienstleistungsangebot des mobilen Concierges erleichtert den BewohnerInnen den Alltag: Paket-Boxen, Home Delivery, Massage- und Beautyservice, Urlaubsservice, Wohnungsreinigung und Wäsche- und Bügelservice minimieren Sorgen und maximieren Erholung. Und auch Individualität wird großgeschrieben: Sonderwünsche werden durch die App propster einfach realisiert und ermöglicht so den EigentümerInnen, Ausstattungsdetails in Küche und Bad, sowie Wand- und Bodenbeläge nach ihren persönlichen Vorstellungen zu gestalten – auf Wunsch wird sogar die gesamte Inneneinrichtung von Christiane Weissenborn geplant, ideal auch für Vorsorger, die das Apartment rasch möbliert vermieten wollen: „ Mit Young Living 19 kreieren wir ein ganzheitliches Wohnerlebnis, um das Leben in der Metropole noch lebenswerter zu gestalten. "

