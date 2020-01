WB-Biegelmayer ad Arige: „Populismus ist kein Gesundheitsprogramm“

Eigenverantwortung ist ein zentraler Wert für unsere UnternehmerInnen

Wien (OTS) - Mit Unverständnis reagiert Wirtschaftsbund-Direktor Christoph Biegelmayer auf die heutigen Aussagen von SWV-Kandidat Marcus Arige: „Es ist erstaunlich, wie weltfremd hier agiert wird. Richtig ist vielmehr, dass die Forderung von Wirtschaftsbund-Obmann und Kammerpräsident Walter Ruck, genau den Wertevorstellungen der UnternehmerInnen unserer Stadt entspricht. Wer vorsorgt, der soll nicht nachzahlen. Die Idee der Abschaffung des Selbstbehaltes für jene, die an Vorsorgeprogrammen teilnehmen und so der Versichertengemeinschaft sparen helfen ist goldrichtig. Köpfchen statt Gießkannenprinzip, Eigenverantwortung statt Planwirtschaft. Es tut mir leid, Herr Arige, Populismus ist kein Gesundheitsprogramm!“, so Biegelmayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftsbund Wien

Lukas Lechner, MA

Leiter Politik & Presse; Pressesprecher

+43 676 3613375

l.lechner @ wirtschaftsbund-wien.at