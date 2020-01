Was kostet mobile Pflege und Betreuung 2020 in NÖ?

Kostenlos online ausrechnen: www.preisrechner.at

Wiener Neustadt (OTS) - Der Online-Preisrechner der Volkshilfe ist bei der Berechnung der Kosten und Förderungen für die mobile Pflege und Betreuung in Niederösterreich behilflich. Mit den Werten von 2020 und dem erhöhten Pflegegeld aktualisiert, steht er ab sofort kostenlos auf www.preisrechner.at zur Verfügung.

Das Pflegegeld wurde mit 1.1.2020 um 1,8% angehoben. Welche Auswirkungen hat diese Erhöhung und wieviel kostet nun Pflege und Betreuung in Niederösterreich wirklich? „Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten, denn die Kosten der mobilen Pflege und Betreuung sind in Niederösterreich auf Einkommen und auch die Pflegegeldstufe abgestimmt“, erklärt der Präsident der Volkshilfe NÖ Ewald Sacher, „meist fördert das Land NÖ einen Teil davon. Unser kostenloser Online-Preisrechner ist bereits im Vorhinein bei der Berechnung eine wertvolle Hilfe“.

„Wie hoch die Förderung des Landes NÖ und die möglichen Kosten sind, lässt sich mit dem Online-Preisrechner sehr einfach berechnen“, betont NÖ Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, „ein großartiges Service für alle NiederösterreicherInnen.“

Der Online-Preisrechner bewährte sich sehr und die BesucherInnenzahlen stiegen in den letzten Jahren stetig. „Allein im Jahr 2019 wurde die Seite rund 64.000 Mal angeklickt“, informiert der Geschäftsführer der Volkshilfe NÖ und Initiator des Preisrechners Gregor Tomschizek, „besonders gefragt war der Online-Preisrechner wie gewohnt im Jänner mit über 2.300 BesucherInnen.“

Selbstverständlich stehen die MitarbeiterInnen der Volkshilfe NÖ / SERVICE MENSCH GmbH auch weiterhin für eine genaue Berechnung der Kosten und Förderungen in einem persönlichen Beratungsgespräch zur Verfügung. Falls noch kein Pflegegeld bezogen wird, helfen diese auch bei der Antragstellung, informieren über eine mögliche Erhöhung der Pflegegeldstufe und beantworten Fragen rund um Pflege und Betreuung. Sie sind telefonisch unter der Service-Hotline erreichbar: 0676 / 8676

