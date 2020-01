Gaal/Huemer: Digitalisierung als Zukunftsthema für Frauen: Ausschuss fixiert Förderung für neues Angebot

Workshops für den Erwerb digitaler Kompetenzen: abz* austria erhält finanzielle Unterstützung für Projekt „Digital bewegt Wien“

Wien (OTS) - Im heutigen Gemeinderatsausschuss für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen wurde die Förderung des Projekts „Digital bewegt Wien“ beschlossen. Damit erhält der Verein abz*austria (Verein zur Förderung von Arbeit, Bildung und Zukunft von Frauen) finanzielle Unterstützung.

„Digitalisierung ist ein wichtiges Zukunftsthema. Unser Ziel ist es, die Wienerinnen digi-fit zu machen. Beim Vermitteln von Digital-Kompetenz im Alltag wird das neue Angebot des abz*austria einen wichtigen Beitrag leisten. Gerade für Frauen, die noch nicht viel mit dem Thema Digitalisierung zu tun hatten, ist ein niederschwelliger Zugang wichtig. Der Umgang mit Hass im Netz wird ein Schwerpunkt der neuen Schulungen des abz* austria sein“, so Frauenstadträtin Kathrin Gaal.

„Ich unterstütze das Projekt ,Digital bewegt Wien‘ voll und halte es für wichtig, um dem digitalen Gender Gap vorzubeugen. Die Teilhabe von Frauen an der digitalisierten Welt ist unverzichtbar. Mit dieser Förderung ermöglichen wir Frauen in Wien digitale Kompetenzen für Beruf und Alltag auf ganz einfache Art und Weise zu erwerben. Das abz*austria ist eine kompetente Einrichtung mit viel Erfahrung in Erwachsenenbildung für Frauen, die Chancen wie Risiken der Digitalisierung verständlich an die Frau bringen kann“, so Barbara Huemer, Frauensprecherin der Grünen Wien.

„Digital bewegt Wien“: Workshops und niederschwelliger Zugang zu Digitalisierung für Frauen

Digitalisierung ist in unserer Gesellschaft ein zunehmend wichtiges Thema. Es gibt kaum Bereiche, in denen Menschen nicht mit digitalen Anwendungen konfrontiert sind. Das Thema Digitalisierung ist ein wesentlicher Schwerpunkt der Stadt Wien. Ziel der Stadt Wien ist es, darauf zu achten, dass Menschen Unterstützung rund um das Thema „Digitalisierung“ erhalten - damit niemand auf diesem Weg verloren geht.

Das abz*austria geht mit dem Projekt „Digital bewegt in Wien“ direkt zu den Frauen und erarbeitet mit ihnen Schritt für Schritt die Welt der Digitalisierung.

Niederschwellig und praxisnah sollen Fragen beantwortet, Angebote und Anwendungen ausprobiert und auf Probleme hingewiesen werden. Gerade Frauen, die bisher wenig Berührung mit dem Thema Digitalisierung hatten und Frauen die wenig Zugang zu Informationen haben sollen mit dem neuen Angebot erreicht werden.

Gerade Frauen müssen auch auf den Aspekt der Sicherheit im Netz – im Speziellen über den Umgang mit „Hass im Netz“ – hingewiesen und geschult werden.

Frauen sollen informiert werden, was Digitalisierung für ihren Alltag und ihre Berufschancen bedeutet. Sie sollen dabei unterstützt werden, Kompetenzen zu erwerben.



