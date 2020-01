Grüne Wirtschaft: Wirtschaftskammer wird bundesweit grüner

Österreichweit mehr als 1.500 Kandidaturen und über 3.000 Unterstützungserklärungen

An der großen und großartigen Unterstützung ist zu sehen, dass auch für die Wirtschaftskammerwahl alle Zeichen auf Grün stehen: So viel Zuspruch von allen Seiten erhielten wir noch nie. Sabine Jungwirth/Grüne Wirtschaft

Wien (OTS) - Heute endet die Einreichfrist für die Wirtschaftskammerwahl. Und die Grüne Wirtschaft ist bundesweit weiter auf Erfolgskurs. „Wir können mit mehr Kandidat*innen in mehr Branchenvertretungen antreten und haben dafür mehr Unterstützungserklärungen erhalten als jemals zuvor“, so die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth:

„Insgesamt kommen wir in ganz Österreich auf mehr als 1.500 Kandidaturen in fast allen Branchen. Dafür konnten unsere Mandatar*innen und Mitarbeiter*innen mehr als 3.000 Unterstützungserklärungen einsammeln. So erfolgreich waren wir noch nie.“

Jungwirth: „ An der großen und großartigen Unterstützung ist zu sehen, dass auch für die Wirtschaftskammerwahl alle Zeichen auf Grün stehen: So viel Zuspruch von allen Seiten erhielten wir noch nie. “ Jetzt gelte es, die zahlreichen Kandidaturen auch mit einem entsprechenden Wahlergebnis „nach Hause zu holen“.

Jungwirth kritisiert dabei neuerlich das komplizierte Kammerwahlprozedere: „Die Wahl ist undurchsichtig und so komplex, dass sie einer breiteren Öffentlichkeit kaum zu vermitteln ist.“ Das beginne bereits bei den Wahlterminen, die zwar alle zwischen 2. und 5. März, aber in jedem Bundesland an unterschiedlichen Tagen stattfinden würden.

„Dieses unübersichtliche Prozedere macht die Teilnahme für Wähler*innen schwierig. Allerdings bin ich trotzdem überzeugt ich doch, dass die Wirtschaftskammer nach dieser Wahl um einiges grüner sein wird“, so Jungwirth abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Knoll

Öffentlichkeitsarbeit

Grüne Wirtschaft

stefan.knoll @ gruenewirtschaft.at

+43 676 507 28 38