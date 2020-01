Party am 15.1. und Vortrag am 17.1. im Bezirksmuseum 15

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4, Ecke Gasgasse) richtet 2 interessante Veranstaltungen aus: Am Mittwoch, 15. Jänner, wird im Museum im Zeitraum von 19.00 bis 21.00 Uhr eine „Podcast-Party“ gefeiert. Die Gäste erfahren bei der Zusammenkunft allerhand Wissenswertes über ein erfolgreiches „Podcast-Projekt“ und hören mit den Museumsleuten die letzte Folge. Verschiedene Themen und Menschen aus dem 15. Bezirk in Vergangenheit und Gegenwart behandelt das „Podcast“-Team unter dem Motto „Fünfzehn Minuten über den Fünfzehnten“. Gleich informativ ist ein Vortrag am Freitag, 17. Jänner, ab 17.30 Uhr: Der Verkehrsmittel-Fachmann Franz Linsbauer beschäftigt sich mit dem Schwerpunkt „Die Wiener Stadtbahn“. An diesem Abend setzt sich der Experte mit langjährigen Planungen für die Stadtbahn auseinander, erinnert an den Betrieb und geht auf noch vorhandene Spuren auf heutigen U-Bahn- und Schnellbahn-Strecken ein. Nach dem Referat beantwortet der Vortragende bis 19.00 Uhr Fragen des Publikums. Der Eintritt zur „Podcast-Party“ und zum Vortrag „Die Wiener Stadtbahn“ sind kostenlos. Spenden für das Museum werden gerne angenommen. Information und Anmeldung: Telefon 0664/249 54 17 (Ehrenamtliche Museumsleitung: Brigitte Neichl). Erteilung von Auskünften per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.

