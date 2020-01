Denich-Kobula: „Kein Selbstbehalt für verantwortungsvolle Selbstständige“

Wien (OTS) - Viel Beifall gibt es von Martina Denich-Kobula, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wien für den Vorstoß des Wiener Wirtschaftskammer-Präsidenten Walter Ruck, den Arztbesuch-Selbstbehalt für all jene Unternehmerinnen und Unternehmer streichen zu wollen, die gesund leben und am SVS-Präventionsprogramm „Selbstständig Gesund“ teilnehmen: „Es ist nur fair und gerecht, dass jene belohnt werden sollen, die das Gesundheitssystem entlasten. Und das sind jene Menschen, die vorsorgen und auf ihren Körper und Geist achten.“ Für Denich-Kobula ist das von Ruck vorgeschlagene Modell nach dem Motto „Vorsorgen statt nachzahlen“ ein wichtiger Schritt, mehr Unternehmerinnen und Unternehmer zu einem gesünderen Leben zu motivieren. „Egal ob Frau oder Mann. Wer gesund lebt, ist gut zu sich selbst, leistungsfähiger und beweist Verantwortungsbewusstsein gegenüber Familie, Freunden und im Arbeitsleben“, sagt Denich-Kobula und unterstützt Ruck bei der Durchsetzung.

