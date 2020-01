„DIE.NACHT“: The Clairvoyants und Christian Kolonovits bei „Willkommen Österreich“ am 14. Jänner

Außerdem: Neue Folge „Pratersterne“ präsentiert von Hosea Ratschiller in ORF 1

Wien (OTS) - Thommy Ten und Amélie van Tass haben als The Clairvoyants bereits Heidi Klum zum Staunen gebracht – wird das dem österreichischen Zauberduo bei Stermann und Grissemann auch gelingen, wenn es in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 14. Jänner 2020, um 22.15 Uhr in ORF 1 zu Gast ist? Außerdem spricht Musikproduzent Christian Kolonovits über die Verknüpfung von Klassik mit Drum 'n' Bass. Gleich danach um 23.20 Uhr funkeln die „Pratersterne“ am „DIE.NACHT“-Himmel, wenn Hosea Ratschiller in der neuen Folge wieder Kleinkunst-Stars und -Newcomer auf der Bühne im Wiener Szenelokal Fluc begrüßt. Diesmal sind die „Science Busters“, Magda Leeb, Martin Frank und Tobias Ennemoser zu sehen.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.15 Uhr

Zur Hochblüte des Austropop kam keiner an Musikproduzenten Christian Kolonovits vorbei. Er arbeitete mit Ludwig Hirsch, Maria Bill, Wolfgang Ambros oder auch Rainhard Fendrich zusammen. Heute macht der Burgenländer zum Beispiel mit dem Drum 'n' Bass-Duo Camo & Krooked gemeinsame Sache. Das für Februar angekündigte Konzert „Drum 'n' Bass trifft Klassik“ wird vom ORF-Radiosender FM4 aus dem Wiener Konzerthaus live übertragen. Christian Kolonovits hat Hits wie „Hollywood“ für Waterloo & Robinson geschrieben, er dirigierte ein 70-köpfiges Orchester in der Wiener Stadthalle oder komponierte zum Beispiel das Musical „Vivaldi – Die fünfte Jahreszeit“, das an der Wiener Volksoper zu sehen ist.

Wie geht das? Das fragten sich nicht nur die Ö3-Hörerinnen und -Hörer, als Thommy Ten und Amélie van Tass drei Tage vor der Nationalratswahl die Ergebnisse auf ein Zehntel genau vorhergesagt haben, das fragen sich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer rund um die Welt, die in die Show des aus Österreich stammenden Duos kommen. The Clairvoyants sind die weltbesten Mentalmagier und zählen Heidi Klum, die Kardashians oder auch Elon Musk zu ihren Fans. „Zweifach zauberhaft“ heißt ihre aktuelle Show, mit der sie durch die USA und Europa touren werden.

„Pratersterne“ mit Science Busters, Leeb, Frank und Ennemoser um 23.20 Uhr

Wie sich das Ensemble der „Science Busters“ auf der kleinen Bühne des Wiener Fluc am Praterstern zurechtfindet, das wird Hosea Ratschiller diesmal verraten. Außerdem zu sehen sind Magda Leeb, Martin Frank und Tobias Ennemoser.

