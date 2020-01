WIFI Wien Tag der offenen Tür: Digitalisierung live erleben

Tag der offenen Tür am 23.1. am wko campus wien - Top-Vortrag von Start-up-Experten Michael Altrichter - 60 kostenlose Info-Veranstaltungen und Live-Erlebnisse in der digitalen Welt

Wien (OTS) - Am Tag der offenen Tür am 23. Jänner stellt das WIFI Wien, Österreichs größter und vielfältigster Bildungsanbieter, die Digitalisierung in den Mittelpunkt. Über 60 gratis Info-Veranstaltungen, Live-Erlebnisse in der digitalen Welt, individuelle Kursberatungen und ein kostenloser Interessentest der WIFI-Bildungsberatung unterstützen bei der Entscheidung für den nächsten Karriereschritt.

„Um fit für die Herausforderungen der digitalen Zukunft zu sein, müssen wir uns laufend neues Wissen aneignen. Lebenslange Weiterbildung ist eine der wichtigsten Schlüsselqualifikationen, um in der digitalen Welt erfolgreich zu sein. Aber auch unsere innere Haltung bestimmt, wie gewinnbringend wir auf der Digitalisierungswelle ,surfen‘“, sagt Mag. Barbara Kluger-Schieder, Institutsleiterin am WIFI Wien, und lädt zum Tag der offenen Tür auf den wko campus wien.

Programm-Highlight: Start-up-Experte Michael Altrichter blickt in die digitale Zukunft

In seiner Keynote zum Tag der offenen Tür spricht Michael Altrichter über seine Erfahrungen als Start-up-Gründer, als Business Angel Investor und als TV Juror in der TV Show „2 Minuten 2 Millionen“. Er beschreibt die Start-up-Szene in Österreich, Finanzierungsquellen, Hoffnungen und Enttäuschungen und die häufigsten Start-up-Fehler. Michael Altrichter wirft einen Blick auf die Herausforderungen der Digitalisierung, denen sich Start-ups stellen müssen. Vor allem BigData, Rechnergeschwindigkeit, Vernetzung und Artificial Intelligence, aber auch sozioökonomische Trends wie Mensch-Maschine, Genmanipulation und sich selbst verbessernde Maschinen hat er am Radar.

Programmpunkte „Virtuelle Weltreise“ – 3-D-Druck – 3-D-Fotografie

Eintauchen in die Welt der Digitalisierung können BesucherInnen am Tag der offenen Tür mit einer Virtual Reality Reise ins Weltall und zurück, die nur wenige Minuten dauert.

Inspiriert von der Natur und von geometrischen Formen entwickelt Architektin Alexandra Parger Designobjekte, die mit dem 3-D-Drucker produziert werden. Mit ihrem Label NANAdesign spezialisiert sie sich auf Schmuck und Wohnaccessoires. Am Tag der offenen Tür beantwortet sie Fragen zu Design und Produktion mit dem 3-D-Drucker.

3-D-Fotografie ermöglicht, reale Orte in die digitale Welt zu transformieren. ExpertInnen zeigen am Tag der offenen Tür, welche neuen Möglichkeiten sich dadurch Unternehmen eröffnen.

„Das digitale Zeitalter revolutioniert all unsere Lebensbereiche. Das schafft scheinbar grenzenlose Möglichkeiten. Völlig neue Berufsbilder entstanden in den letzten Jahren und damit spannende Karrierechancen für digitale Talente. Das WIFI Wien ist der perfekte Lernbegleiter, wenn es um beruflichen und privaten Erfolg in der digitalen Welt geht“, weiß WIFI Wien-Institutsleiterin Mag. Barbara Kluger-Schieder.

WIFI Wien Tag der offenen Tür

WANN: 23. Jänner 2020 I 15:00 bis 20:00 Uhr

Top-Vortrag: Start-ups als Treiber der digitalen Revolution I Michael Altrichter I 17:00 Uhr

WO: WIFI Wien I wko campus wien I Währinger Gürtel 97 I 1180 Wien

INFOS: www.wifiwien.at/offenetuer

