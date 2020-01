EINLADUNG: Rebuild Trust in Politics

Politische Akademie der Volkspartei lädt zur Diskussion mit Ivan Krastev und David Goodhart

"Rebuild Trust in Politics"

am Dienstag, 14. Jänner, 18.30 Uhr, Forum Mozartplatz, 1030 Wien

Es diskutieren (in englischer Sprache):

Ivan Krastev, bulgarischer Politikwissenschaftler, Fellow am Institut für die Wissenschaft vom Menschen und Autor der Bücher "After Europe" und "The Light that Failed"

David Goodhart, britischer Journalist und Politikwissenschaftler, Autor von "The Road to Somewhere. The Populist Revolt and the Future of Politics."

Thibault Muzergues, Europa-Direktor des International Republican Institute und Autor von "The Great Class Shift"

Sylvia Kritzinger, Institut für Staatswissenschaften der Universität Wien und Co-Autorin von "Quo vadis, Österreich? Wertewandel zwischen 1990 und 2018".

