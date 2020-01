Jänner-Programm im Cinema Paradiso Baden

Nacht der Programmkinos, Cinema Opera, Konzert und Tagebuch Slam

St. Pölten (OTS/NLK) - In seinem wöchentlichen „Film-Café“ serviert das Cinema Paradiso Baden in diesem Monat Kaffee und Kuchen zu „Das perfekte Geheimnis (13. Jänner), „Aretha Franklin“ (20. Jänner) und „The Peanut Butter Falcon“ (27. Jänner). Am 16. Jänner folgt die nächste Ausgabe von „Cinema Opera“, diesmal mit Pjotr Iljitsch Tschaikowskis „Dornröschen“ in Marius Petipas originaler Inszenierung mit ergänzenden Choreographien von Frederick Ashton, Anthony Dowell und Christoper Wheeldon aus dem Royal Opera House London.

Fortgesetzt werden die Spezialprogramme mit der „Nacht der Programmkinos“, in deren Rahmen am 24. Jänner bei freiem Eintritt der in einem verlassenen Dorf in Nordmazedonien angesiedelte Streifen „Honeyland“ zu sehen ist. „Film, Wein + Genuss“ kombiniert am 28. Jänner „Jojo Rabbit“ mit Kulinarik aus Warth und Weinen aus Mödling.

Weitere Film-Highlights im Jänner sind neben Taika Waititis „Jojo Rabbit“ die Judy-Garland-Biographie „Judy“ mit Renée Zellweger, „Mind the Gap“ von Robert Schabus über die Schattenseiten des freien Verkehrs an Waren und Dienstleistungen, der am Höhepunkt des Ersten Weltkrieges spielende Kriegsfilm „1917“ von Sam Mendes, Terrence Malicks „Ein verborgenes Leben“ mit August Diehl, Tobias Moretti, Karl Markovics, Bruno Ganz u. a. über das Leben von Franz Jägerstätter, die Krimikomödie „Knives Out“, „Lindenberg! Mach dein Ding“ und „Queen & Slim“. Auf die „Cinema Kids“ wiederum warten „Spione Undercover“, „Thomas und seine Freunde“, „Kommissar Gordon & Buffy“ sowie „Vier zauberhafte Schwestern“.

Live auf der Bühne des Cinema Paradiso Baden zelebriert Lenita Gentil, Grande Dame des „Blues aus Portugal“, gemeinsam mit dem Carlos Leitao-Ensemble am 29. Jänner die „Nacht des Fado“. Am 15. Jänner lädt zudem ein „Tagebuch Slam“ zu einer Zeitreise in die fremde und eigene Jugend.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/25 62 25 und www.cinema-paradiso.at/baden.

