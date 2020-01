DAÖ: Gernot Rumpold verweist auf den einzigen offiziellen Internet- bzw. Facebookauftritt

Selbst ORF wurde gestern Opfer einer Fakeseite

Wien (OTS) - „Aktuell sehen sich sowohl ´Die Allianz für Österreich´ aber leider auch die Medien mit einer Vielzahl an gefälschten DAÖ-Auftritten im World Wide Web und in den sozialen Medien konfrontiert. Selbst der ORF wurde gestern Opfer eines dieser Plagiate und blendete im Zuge eines Beitrages in der ZIB 20 eine gefakte Facebookseite ein“, klärte heute DAÖ-Sprecher Gernot Rumpold auf und verwies auf den einzigen offiziellen Auftritt der Allianz für Österreich im Internet bzw. auf Facebook: www.daoe-wien.at und www.facebook.com/dieallianzoe

Man sei dankbar für die vielen unterstützenden Seiten und Gruppen, die sich in den sozialen Medien bereits gebildet haben und wertvolle Arbeit leisten. Gegen jene jedoch, die hier lediglich Verwirrung stiften und den Anschein einer offiziellen Seite erwecken möchten, werde man entsprechend vorgehen, so Rumpold abschließend.

