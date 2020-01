Helvetia Versicherungen Österreich: Kaspar Hartmann verstärkt Vorstand

Mit Jänner wechselte Dr. Kaspar Hartmann ins Vorstandsteam von Helvetia Österreich. Er übernimmt das Schaden-Unfall-Ressort von Thomas Neusiedler, der zum neuen CEO berufen wurde.

Wien (OTS) - Nach seinem Studium und dem Abschluss des Doktorats in Betriebswirtschaft an der Universität St.Gallen wechselte Kaspar Hartmann 2005 in die Versicherungsbranche. In den folgenden 14 Jahren erwarb der gebürtige Schweizer in verschiedenen Funktionen innerhalb der Helvetia Gruppe umfangreiche Branchenkenntnisse. »Die Kunden sind für mich Ausgangspunkt aller Initiativen, um erfolgreich zu sein. Wir müssen unsere Produkte, Prozesse und internen Abwicklungen so ausrichten, dass sie serviceorientiert wahrgenommen werden«, blickt Kaspar Hartmann in die Zukunft. »Es braucht Mut zur Einfachheit, um Lösungen zu schaffen, die unsere Kundinnen und Kunden begeistern.«

Schaden-Unfall-Geschäft seit 1. Jänner 2020 unter neuer Leitung

Kaspar Hartmann war für die Helvetia Gruppe zunächst als Projektmanager in der Unternehmensentwicklung tätig und später als Leiter des Bereichs Corporate Operations länderübergreifend für das Controlling der strategischen Initiativen verantwortlich. Es folgten sechs Jahre im Vertrieb als Leiter der Helvetia Generalagentur im Schweizer Aagrau. Die letzten drei Jahre verantwortete er als Leiter des Konzernbereichs Corporate Center die Ressorts Branding, Communications, Legal & Compliance, Public Affairs, Corporate Security und CEO Office mit insgesamt 90 Mitarbeitenden. Als Vorstand für den Bereich Schaden-Unfall ist Kaspar Hartmann mit 1. Jänner 2020 ins Vorstandsteam von Helvetia Österreich gewechselt.

Privat verlagerte der zweifache Familienvater seinen Wohnsitz von der Schweiz nach Wien.

