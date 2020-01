Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ über „Die Fett-Hysterie“ und „Die Schnitzel-Industrie“

Außerdem: „Fett und Zucker – Die versteckten Dickmacher“ und „Omega-3-Fettsäuren – Wundermittel oder Geschäftemacherei“

Wien (OTS) - Der „ORF III Themenmontag“ am 13. Jänner 2020 widmet sich in vier Dokumentationen den versteckten Dickmachern Fett und Zucker, fragt, was hinter den Omega-3-Fettsäuren steckt und nimmt die Fleischindustrie unter die Lupe.

Den Auftakt mach die neue Produktion „Die Fett-Hysterie“ (20.15 Uhr) von Bernhard Hain. Folgt man der landläufigen Meinung, ist Fett der Übeltäter unter den Nahrungsbausteinen schlechthin, der uns von einer gesunden Lebensweise abhält. Fettarme Produkte haben daher Hochkonjunktur. Dabei wird oft außer Acht gelassen, dass unser Körper Fette benötigt. Für den „ORF III Themenmontag“ untersucht Medizinjournalist Bernhard Hain die verschiedenen Eigenschaften des Fetts und räumt dabei mit zahlreichen gängigen Vorstellungen auf.

Anschließend geht es weiter mit „Fett und Zucker – Die versteckten Dickmacher“ (21.05 Uhr) von Isabel Gebhardt. Fett und Zucker wirken geschmacksverstärkend und sind billige Nahrungsmittelbestandteile – sehr verführerisch für die auf Profitmaximierung bedachte Lebensmittelindustrie. Der Film fragt nach, wo sich die Dickmacher in der Nahrung überall verstecken, und zeigt Wege zur Vermeidung von übermäßigem Konsum.

Danach zeigt der „ORF III Themenmontag“ die von Angelika Lizius gestaltete Doku „Omega-3-Fettsäuren – Wundermittel oder Geschäftemacherei?“. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind lebensnotwendig, unser Körper kann sie aber nicht selbst produzieren. Wer beliebte Fettsäurelieferanten wie Leinöl, Spinat oder Makrele ablehnt, kann auf industrielle Präparate zurückgreifen. Doch erfüllen diese ihren Zweck? Und wer verdient an dem Hype um Omega-3-Fettsäuren?

Zum Abschluss des Abends steht „Die Schnitzel-Industrie“ (22.30 Uhr) im Fokus. In der Doku von Alena Dörfler und Mia Meyer fragt die YouTuberin Hannah Thalhammer, woher ihr Fleisch kommt. Dazu besucht sie Mastbetriebe, Schlachtfabriken, Offenstall-Höfe und Betriebe mit Biohaltung und spricht mit Gegnern und Befürwortern der Fleischindustrie.

