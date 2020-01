Eine Erfolgsstory: Ein Jahr „ZIB 2 am Sonntag“

Reichweiten-Plus von 194.000, Topquoten auch für Jubilare „Studio 2“, „Bewusst gesund“ und „Bürgeranwalt“

Wien (OTS) - Als die „ZIB 2 am Sonntag“ am 13. Jänner 2019 zum ersten Mal auf Sendung ging, waren weder die innenpolitischen Ereignisse noch ein derartiger Quoten-Erfolg gleich im ersten Jahr abzusehen. Mit durchschnittlich 610.000 Zuseherinnen und Zusehern konnte die Reichweite am Sendeplatz um 194.000 gesteigert werden, der Marktanteil stieg im selben Zeitraum um sieben Prozentpunkte auf 21 Prozent (12 bzw. 9 Prozent in den jungen Zielgruppen).

Von der starken Performance der „ZIB 2 am Sonntag“ konnte auch das nachfolgende „IM ZENTRUM“ profitieren, das 2019 um rund 70.000 Seherinnen und Sehern und drei Prozentpunkte Marktanteil zulegte. Stark präsentierte sich im Jahr 2019 auch die „Muttersendung“ im zweiten Hauptabend – die „ZIB 2“ erreichte wochentags durchschnittlich 635.000 bei 25 Prozent Marktanteil – ein Plus von rund 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bzw. drei Prozentpunkte Marktanteil.

Äußerst erfolgreich und mit Rekordwerten starteten auch die Jubilare „Studio 2“, „Bewusst gesund“ und „Bürgeranwalt“ (letztere an ihren neuen Sendeplätzen) in ihr zweites Jahr.

„Wie wichtig und richtig die Einführung der ‚ZIB 2 am Sonntag‘ war, zeigt das innenpolitisch so turbulente Jahr 2019 mit vielen politisch brisanten Sonntagen. Umso schöner, dass auch ‚IM ZENTRUM‘ spürbar vom erfolgreichen Vorlauf profitieren konnte, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, so ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer.

ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom: „Martin Thür hat der ‚ZIB 2 am Sonntag‘ von Anfang an ein unverwechselbares Erscheinungsbild gegeben und maßgeblich zum sich sehr schnell einstellenden Erfolg beigetragen – die Sendung ist heute schlicht nicht mehr wegzudenken.“

Martin Thür: „Seit der ersten Sendung am 13. Jänner 2019 hat sich wahnsinnig viel verändert. Aber, eines bleibt gleich: Jeden Sonntag versuchen wir eine spannende, informative, aktuelle und kritische Sendung zu machen, genauso wie wir das unter der Woche tun.“

Einjähriges ORF-2-Sendungsjubiläum mit Topquoten für „Studio 2“, Rekordwert für „Bürgeranwalt“, zweitbeste „Bewusst gesund – Das Magazin“-Ausgabe

Aktuell, informativ, serviceorientiert, modern, unterhaltsam: Am 7. Jänner 2019 ging die erste Ausgabe des alternierend von Verena Scheitz und Norbert Oberhauser bzw. Birgit Fenderl und Martin Ferdiny moderierten ORF-2-Vorabendmagazins „Studio 2“ on air. Die Jubiläumssendung zum einjährigen Sendungsbestehen mit Stargast Karl Markovics und dem neuen „Studio 2“-Reise-Experten Michael Schottenberg erreichte am Dienstag, dem 7. Jänner 2020, um 17.30 Uhr durchschnittlich 470.000 Seher/innen bei 29 Prozent Marktanteil.

Zwei weitere ORF-2-Magazine feierten einjähriges Sendejubiläum auf einem prominenteren Sendeplatz: Das von Christine Reiler moderierte Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ erzielte am Samstag, dem 4. Jänner, um 17.30 Uhr mit durchschnittlich 453.000 Seher/innen und 26 Prozent Marktanteil die zweitbeste Reichweite bzw. den zweitbesten Marktanteil. Mit durchschnittlich 600.000 Zuseher/innen (Spitzenwert:

723.000) bei 31 Prozent Marktanteil war das von Peter Resetarits präsentierte ORF-Magazin „Bürgeranwalt“, das nunmehr in einem aufgefrischten Studio auch Platz für interessierte Zuseherinnen und Zuseher, Bürgerinitiativen oder Schulklassen bietet, am 4. Jänner um 18.00 Uhr die meistgesehene Folge seit Sendestart.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at