„profil“-Sonntagsfrage: ÖVP weit voran, Grüne erstmals auf Platz zwei

Steuerliche Entlastung das wichtigste politische Anliegen, dahinter folgt der Klimaschutz

Wien (OTS) - Die Grünen (17%) überholen nach der Regierungsbildung erstmals die SPÖ (16%) und landen erstmals auf Platz zwei. Dies zeigt eine vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für „profil“ durchgeführte Umfrage. In der Sonntagsfrage liegt die ÖVP mit 38% weiterhin deutlich voran, die FPÖ steht bei 16%, gleichauf mit der SPÖ. Bei der fiktiven Kanzler-Direktwahl kommt Sebastian Kurz auf 39%, weit abgeschlagen folgt Norbert Hofer mit 12% auf Platz zwei. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner muss sich erstmals mit dem vierten Platz im Kanzler-Ranking bescheiden. Wer hat sich beim Regierungsprogramm durchgesetzt? Immerhin 43% der Befragten meinen, dass sich die Wahlversprechen der Grünen im Koalitionspapier wiederfinden, in der Grün-Wählerschaft sind es sogar drei von vier Befragten (77%). Ein völlig anderes Bild zeigt sich bei FPÖ-Wählerinnen und Wählern; hier erkennen nur 15% eine grüne Handschrift. Bei der Frage, ob ÖVP und Grüne fünf Jahre gemeinsam regieren werden, gehen die Meinungen auseinander: Etwa die Hälfte zeigt sich skeptisch (Wahrscheinlichkeit unter 50%), die andere äußert sich zuversichtlich. „Steuerliche Entlastung” halten für Österreicherinnen und Österreicher für das vordringliche politische Anliegen (36%), der Klima- und Umweltschutz rangiert mit 28% dahinter, eine restriktive Migrationspolitik ist nur 16% am wichtigsten, Transparenz und Kontrolle 9%. Wenig überraschend variieren die Antworten je nach Parteipräferenz stark: Während für 45% der ÖVP-Anhänger die steuerliche Entlastung an erster Stelle kommt, ist es im Grünen-Lager für 69% der Klimaschutz (n=806, maximale Schwankungsbreite +/- 3,4%)

