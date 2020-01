Nationalrat – Stöger: 1-2-3-Klimaticket soll rasch umgesetzt werden

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Sprecher für Verkehr und Infrastruktur Alois Stöger brachte in der Nationalratsdebatte zum Amtsantritt der neuen Bundesregierung einen Entschließungsantrag ein, in dem die rasche Umsetzung des 1-2-3-Klimatickets gefordert wird. Sollte im Budget für die Jahre 2020 und 2021 die ausreichende Finanzierung der Vorhaben im Klimabereich nicht inkludiert sein, dann wäre das Regierungsprogramm „Green-Washing von einem ganz schwarzen, konservativen Papier“, so Stöger. ****

In vielen Punkten aus dem Verkehrskapitel könne die Regierung auf die Unterstützung der SPÖ zählen. „Beim Güterverkehr müssen wir allerdings noch nachschärfen“, mahnte Stöger. Der SPÖ-Verkehrs- und Infrastruktursprecher brachte diesbezüglich einen Vorschlag vor. Man könne beispielsweise eine Regelung für Produkte, die über 500 Kilometer transportiert werden, einführen, sodass 80 Prozent des Weges auf der Schiene stattfinden müssen.

Zum Schluss sprach sich Stöger noch einmal vehement gegen die sogenannte Sicherungshaft aus: „Die SPÖ ist die einzige progressive Kraft in diesem Parlament. Sie ist die einzige Partei, die konsequent dafür arbeitet, dass die Freiheit der Menschen erhöht wird. Genau deshalb werden wir der Willkürhaft niemals zustimmen.“ (Schluss) bj/ar

