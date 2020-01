„IM ZENTRUM“: ÖVP – Grüne: Das neue Mitte-Rechts?

Am 12. Jänner um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Neues Jahr, neue Bundesregierung: Am Dienstag wurde die erste Regierung aus ÖVP und Grünen angelobt, Freitag stellte sich das Kabinett von Bundeskanzler Sebastian Kurz dem Parlament. Wurde diese Woche ein neues Kapitel in Österreich aufgeschlagen, wie der Kanzler das im Nationalrat formulierte? Ist es ein türkises Programm mit grünen Tupfen? Oder das „Beste aus beiden Welten“? Ein Regieren nebeneinander statt miteinander? Was bleibt von der kurzen türkis-blauen Periode? Und was kann Österreich von der Regierung Kurz/Kogler konkret erwarten?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 12. Jänner 2020, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

August Wöginger

Klubobmann ÖVP

Sigrid Maurer

Klubobfrau Die Grünen

Pamela Rendi-Wagner

Klubobfrau SPÖ

Herbert Kickl (angefragt)

Klubobmann FPÖ

Beate Meinl-Reisinger

Klubobfrau NEOS

