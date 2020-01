ORF-„Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“

Am 12. Jänner um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das neue Jahr hat mit einer wichtigen politischen Weichenstellung begonnen: Die Koalition aus ÖVP und Grünen ist fix und wurde am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Freitag folgte die Regierungserklärung von Bundeskanzler Sebastian Kurz im Parlament. Wie beurteilen führende Journalistinnen und Journalisten der Republik das neue türkis-grüne Kabinett und dessen Programm? Unter der Leitung von Chefredakteur Matthias Schrom diskutieren am Sonntag, dem 12. Jänner 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2:

Martina Salomon

„Kurier“

Rainer Nowak

„Die Presse“

Christian Rainer

„profil“

Karin Leitner

„Tiroler Tageszeitung“

Christian Nusser

„Heute“

