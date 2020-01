A R T C E L S, digitale Plattform für erstklassige Kunstanlagen, debütiert 'XXI', die weltweit erste Asset-basierte Ausstellung für zeitgenössische Kunst

London (ots/PRNewswire) - A R T C E L S, eine innovative digitale Plattform für erstklassige Kunstanlagen, macht am 20. Februar 2020 im Rahmen der weltweit ersten Asset-basierten, tokenisierten Ausstellung für zeitgenössische Kunst 'XXI' ihr mit Spannung erwartetes Debut.

A R T C E L S ist die Idee des Glencore Commodities-Händlers Gijs de Viet und des Londoner Galeristen für zeitgenössische Kunst Elio D'Anna des House of Fine Art (HOFA). Ziel ist es, eine breitere und jüngere internationale Investorengemeinde für die lukrative Welt erstklassiger Kunstanlagen zu gewinnen. Bei der zukunftsweisende Ausstellung für zeitgenössische Kunst erhalten Investoren Kapital in Form digitaler Token, ähnlich einer Kryptowährung mit Beteiligung durch Kunstaktien als eingetragenes Vermögen einer in London (VK) ansässigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Company).

Zitat von Gijs de Viet aus dem Economist: "Die schönen Künste waren in den vergangenen 100 Jahren die lukrativste Anlageklasse. Die Zeit ist reif, um diesen Markt für eine deutlich breitere Investorengemeinde zu öffnen. Mit A R T C E L S wollen wir eine neue Plattform für Kunstanleger schaffen und gleichzeitig ein ehrgeiziges und breit gefächertes Portfolio an zeitgenössischer Kunst mit Fokus auf seltene Ausgaben und Arbeiten auf Papier aufbauen. Die Zielgruppe sind jüngere, internetaffine Investoren, die an erstklassigen Anlagen und hochwertigen Beteiligungen interessiert sind."

A R T C E L S stückelt Kunst in Beteiligungen mit einem Mindestwert von 390 £ (500 $), die exklusiv den Abonnenten angeboten werden. Dies basiert auf bewährten quantitativen Strategien für die Akquisition von Kunstanlagen. Kunstkenner können A R T C E L S auf der zweiwöchigen Ausstellung 'XXI' erleben. Diese findet in HOFAs neuer, visionärer Mayfair-Galerie statt, wo Kunstobjekte von Banksy, KAWS, Damien Hirst, George Condo, Jeff Koons und anderen hochrangigen Künstlern zu sehen sind. Interessierte Investoren haben die Wahl zwischen reinen Akquisitionen und der Anlage in breit gefächerte Portfolios, die ein risikoreduziertes Miteigentum bieten. In jedem Fall haben sie die Sicherheit, in sorgfältig ausgewählte Kunst zu investieren, für die nach Expertenanalyse der Markttrends eine Wertsteigerung vorhergesagt wird.

In A R T C E L S wurden durch strategische Partnerschaften unterstützte, visionäre Features integriert, um das naturgegebene Risiko von Kunstanlagen so gering wie möglich zu halten. Das Schweizer Unternehmen 4Art-Technologies AG generiert kryptografische Signaturen zur hochtechnischen Authentifizierung seiner Kunstanlagen. Das Schweizer Blockchain-Unternehmen Assetyze AG steuert eine Blockchain-basierte Lösung zur Erstellung eines sicheren, digitalen Tokens bei, mit dem die Existenz der digital ausgegebenen Token zuverlässig verifiziert werden kann. Durch die Zusammenführung von Angaben zu Echtheit, Eigentum und Anlagebestand in einen einzelnen digitalen Token soll ein "Goldstandard" für Transparenz und Vertrauen in einen Markt etabliert werden, der von schlechter Datenqualität in Zusammenhang mit Sachanlagen geplagt ist. A R T C E L S bietet seinen Investoren die Möglichkeit, sich bei exklusiven Kunst-Events an ihren Beteiligungen zu erfreuen, die mehrmals pro Jahr stattfinden. Für 2020 sind bereits London, Los Angeles und Shanghai geplant, bis 2022 sollen bis zu 10 Ausstellungen stattfinden.

Mitgründer Elio D' Anna erklärt: "...als gestreutes Anlageinstrument verkörpert die Kunstanlage durch A R T C E L S eine sichere und spannende Alternative. Bei öffentlichen und privaten Ausstellungen kann man zusammen mit anderen Teilhabern die Arbeiten bewundern, in die man investiert hat. Dieses Vergnügen ist nur vergleichbar mit der Sammlung von Oldtimern, Uhren und edlen Weinen."

Abonnenten können sich ab dem 20. Februar 2020 bei A R T C E L S anmelden.

