„Thema“ über „Australien – ein Land brennt“

Am 13. Jänner um 21.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert „Thema“ am Montag, dem 13. Jänner 2020, um 21.10 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Australien – ein Land brennt

Es ist, als würde ganz Österreich in Flammen stehen. So groß ist die Fläche, auf der sich die Buschbrände in Australien ausbreiten. „So eine Situation wie im Moment hatten wir noch nie“, sagt Günter Amann. Der Österreicher, der seit Jahrzehnten in Australien lebt, ist Feuerwehrmann und seit Wochen im Dauereinsatz. 25 Menschen und mindestens eine Milliarde Tiere sind schon Opfer der Brände geworden. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht. Im ganzen Land ist der Brandgeruch wahrnehmbar. ORF-Redakteur Roland Adrowitzer, der sich gerade in Australien aufhält, besucht für „Thema“ eine Schule, in der die Kinder eine Krankenstation für verletzte Koalabären eingerichtet haben.

Findelkinder – schwerer Start ins Leben

Die letzten Tage des Jahres 2019: In der Tiefgarage des Grazer Landeskrankenhauses wird ein neugeborenes Mädchen in einer Sporttasche gefunden. In Linz findet ein Ehepaar einen neugeborenen Buben vor der Türe. Beide Mütter hat die Polizei ausgeforscht – ihnen droht eine Freiheitsstrafe. In welcher verzweifelten Lage müssen Mütter sein, die ihr Neugeborenes weglegen? Warum haben die beiden Frauen nicht die Möglichkeit der anonymen Geburt im Krankenhaus oder die „Babyklappe“ genutzt? Was passiert mit den Babys nach ihrem schweren Start ins Leben? Martin Steiner berichtet.

Leben an der Piste

Familie Felder im Kleinwalsertal kommt derzeit nur über einen weiten Fußweg zu ihrem Haus. Denn die einzige Zufahrtsstraße muss im Winter einem Skiweg weichen. Der Streit mit der Gemeinde und dem Liftbetreiber wird schon seit Jahren vor Gericht ausgefochten. Das Leben neben einer Skipiste kann lukrativ sein, wenn man ein Gasthaus, ein Hotel oder eine Pension betreibt. Wohnt man dort, kann es sehr unangenehm werden: Pistengeräte, die in der Nacht vorm Schlafzimmerfenster auf und ab fahren, dröhnende Schneekanonen oder eben keine Zufahrt mehr. Vanessa Böttcher geht der Frage nach, wie es ist, wenn man zwar vom Wintertourismus lebt, aber irgendwie auch nicht mehr mit ihm leben kann.

Manuel Rubey – mit 40 erstmals solo

Zu seinem runden Geburtstag hat sich Manuel Rubey einen Lebenstraum erfüllt – sein erstes Solo-Kabarett. Mit „Goldfisch“ feierte der beliebte Schauspieler und Kabarettist gerade Premiere, viele Vorstellungen sind schon ausverkauft. Seinen Durchbruch als Schauspieler hatte Manuel Rubey 2007 als Titelheld im Film „Falco – Verdammt, wir leben noch“, seither ist er in zahlreichen Kino- und Fernsehrollen zu sehen. Sein Privatleben ist dem frischverheirateten Vater zweier Töchter heilig. Dennoch gewährt er Katharina Krutisch Einblicke in sein Leben zwischen Wien und dem Waldviertel.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at