ORF III am Wochenende: Vierteiliger „zeit.geschichte“-Schwerpunkt anlässlich Jörg Haiders 70. Geburtstag

Außerdem: TV-Premierendoppel in „Erlebnis Bühne“ mit „Ein Tag im Leben von Piotr Beczała“ und „Halka“ aus dem Theater an der Wien

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 11. Jänner 2020, präsentiert ORF III Kultur und Information einen „zeit.geschichte“-Themenabend anlässlich des 70. Geburtstags des 2008 verunglückten Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider. Am Sonntag, dem 12. Jänner, stehen in „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ zwei TV-Premieren auf dem Programm: das Dokuporträt „Ein Tag im Leben von Piotr Beczała“ sowie aus dem Theater an der Wien die polnische Nationaloper „Halka“, in der der Startenor ebenfalls zu sehen ist.

Samstag, 11. Jänner

Am 26. Jänner jährt sich der Geburtstag Jörg Haiders zum 70. Mal. Ohne Zweifel war der langjährige Kärntner Landeshauptmann einer der polarisierendsten Politiker der Zweiten Republik. Bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahr 2008 sorgte er regelmäßig für mediales Aufsehen. Zum Auftakt eines vierteiligen „zeit.geschichte“-Schwerpunkts zeigt ORF III die Dokumentation „Jörg Haider – Der letzte Tag“ (20.15 Uhr). Darin begibt sich Birgit Mosser-Schuöcker auf Spurensuche nach den letzten Stationen des Politikers. Von der traditionellen jährlichen Kranzniederlegung am Ehrenmal der Abwehrkämpfer über ein Interview mit Journalisten der „Kleinen Zeitung“ bis zu einer Lokaleröffnung am Kardinalsplatz – er ist überall dabei. In den frühen Morgenstunden des 11. Oktober kommt es zu seiner alkoholisierten Todesfahrt, dessen Ausgang das Land in einen Schockzustand versetzt. Anschließend folgt die „zeit.geschichte“-Dokumentation „Jörg Haider – Geschichte eines Grenzgängers“ (21.10 Uhr). Gerhard Jelinek und Peter Liska haben sich ebenfalls auf Spurensuche begeben. Wegbegleiter, Freunde und politische Gegner analysieren die politische Laufbahn eines Mannes, der durch alle Höhen und Tiefen einer Karriere ging, dabei stets das Land in Atem hielt und für Aufregung sorgte. Um 22.00 Uhr bittet ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher eine Runde von Weggefährtinnen und Weggefährten sowie Politikbeobachterinnen und Politikbeobachter zur Diskussion unter dem Motto „Jörg Haiders Erbe“. Der Abend schließt mit der Dokumentation „Das Dritte Lager“ (22.45 Uhr). Gerhard Jelinek und Walter Seledec rekapitulieren darin die Geschichte und Wurzeln der FPÖ und suchen Antworten auf die Fragen:

Woher kommt die FPÖ? Was trieb Jörg Haider an und woher kamen seine politischen Absichten? Stand die FPÖ Haiders noch in der Tradition des Dritten Lagers oder entwickelte sie sich zu einer völlig neuen politischen Bewegung?

Sonntag, 12. Jänner

„Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ präsentiert im Hauptabend zwei Neuproduktionen, darunter Stanisław Moniuszkos polnische Nationaloper „Halka“ (21.15 Uhr). Die Titelpartie in dieser Opernrarität hat die US-Amerikanerin Corinne Winters übernommen, in der Rolle des Jontek ist der polnische Startenor Piotr Beczała zu erleben, seinen Gegenspieler Janusz verkörpert der international renommierte Bassbariton Tomasz Konieczny. Weiters singt u. a. der Arnold Schoenberg Chor unter der Leitung von Erwin Ortner. Łukasz Borowicz dirigiert das ORF Radio-Symphonieorchester Wien. Für die Regie zeichnet Mariusz Treliński verantwortlich.

Vor der TV-Ausstrahlung der Moniuszko-Oper zeigt ORF III zur Einstimmung das neue Porträt „Ein Tag im Leben von Piotr Beczała“ (20.15 Uhr). 2019 wurde der Startenor zum österreichischen Kammersänger ernannt, in Bayreuth gilt er als Ausnahme-Lohengrin und sein Salzburger Rodolfo in „Luisa Miller“ setzte neue Maßstäbe. Trotz aller Erfolge ist Beczała ein Star ohne Allüren, herzlich und bescheiden als Kollege wie als Mensch, der stets bis über beide Ohren strahlt und seine Kolleginnen und Kollegen vor Premieren mit selbstgebackenem Kuchen verwöhnt. Barbara Rett begleitet den Sänger in der neuen ORF-III-Eigenproduktion einen Tag durch dessen berufliches Leben und blickt ihm bei den Vorbereitungen zu „Halka“ über die Schulter.

