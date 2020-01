AVISO: 14.1. Bürgermeister Ludwig und Stadtrat Hanke präsentieren neue Initiativen in der Wiener Außen- und Standortpolitik

Wien (OTS) - Wien steht in vielen Rankings an der Spitze der Hauptstädte. Um auf die Herausforderungen der nächsten Jahre vorbereitet zu sein, werden nun neue Initiativen in der Wiener Außen- und Standortpolitik gesetzt.

Wir dürfen sie daher zur Präsentation dieser neuen Strategie mit

- Bürgermeister Michael Ludwig und



- Stadtrat für Internationales Peter Hanke

einladen.





Wann: 14.1.2020, 10:30 Uhr

Wo: Rathaus, Roter Salon, 1010 Wien







Rückfragen & Kontakt:

Hanno Csisinko

Mediensprecher des Bürgermeisters

+43 1 4000 81855

hanno.csisinko @ wien.gv.at



Berenike Lettmayer

Mediensprecherin StR Peter Hanke

+43 1 4000 81219

berenike.lettmayer @ wien.gv.at