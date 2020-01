Freiheitliche Wirtschaft (FW) - Niederösterreich geht in die Wirtschaftskammerwahlen – „Widerstand macht Sinn“

FW-Langthaler: Wir starten 2020 mit doppelt so vielen Kandidaturen als 2015!

Wien (OTS) - „Widerstand macht Sinn“ – unter diesem Motto und mit gleich doppelt so vielen Kandidaturen als bei der Wirtschaftskammer-Wahl 2015 geht das junge, dynamische und neue Team der Freiheitlichen Wirtschaft Niederösterreich unter Landesobmann Reinhard Langthaler in die Wirtschaftskammerwahlen 2020.

Langthaler weiter: „Mit voller Motivation und Tatendrang wollen wir für Niederösterreichs Unternehmer Positives bewirken und Impulse setzen. Wir Freiheitlichen haben gute Ideen für die Wirtschaft und das haben wir bereits in der Vergangenheit durch Vorstöße und Forderungen in Sachen Halbierung der Tourismusabgabe, Erhöhung der Wertgrenze von geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschaffung der Pflichteinträge in die Wiener Zeitung etc. bewiesen. Vor allem in der Zeit der türkis-blauen Bundesregierung waren es die Freiheitlichen, die als Reformmotor für die Wirtschaft fungierten und viele sinnvolle Maßnahmen umgesetzt haben.“

Der Wahlslogan „Widerstand macht Sinn“ bezieht sich laut Langthaler darauf, dass man als Unternehmer nicht alle Schikanen und Verschlechterungen widerstandslos hinnehmen darf. „Will man etwas anders haben, muss man auch etwas anderes tun. Die Betonung liegt auf TUN“, sagt Langthaler. „Mit Einsatz und Elan ist es möglich, den unbeweglichen 'Bürokratie- und Steuerdampfer‘ namens Wirtschaftskammer in die richtige Fahrtrichtung zu bewegen. Wir sehen uns als Turbo für den Wirtschaftsmotor und werden in den nächsten 5 Jahren mit der Unterstützung der Unternehmer starke Akzente setzen. Langthalers Appell: „Nicht alles hinnehmen, sondern Widerstand leisten und die Freiheitliche Wirtschaft wählen, denn wir stärken Unternehmer!“

