ÖVP - T E R M I N E

KW 3 von 13. Jänner 2020 bis 19. Jänner 2020

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602





MONTAG, 13. Jänner 2020

09:00 Eröffnungsrede von MEP Mag. Lukas Mandl anlässlich dem Kick-off Event „Democracy Is (No!) Fiction – Developing Concepts and Strategies for an Inclusive and Participatory Europe“ (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien)



12:30 BK Sebastian Kurz, BM Mag. Alexander Schallenberg und BM Dr. Margarete Schramböck und BM Mag. Klaudia Tanner nehmen am „Sozialpartnerschaftlichen Neujahrsempfang“ teil (Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien)



18:00 BM Dr. Margarete Schramböck und BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nehmen am Neujahrsempfang des Rates für „Forschung und Technologieentwicklung“ teil (Ringturm, Schottenring 30, 1010 Wien)



19:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am Neujahrsempfang des „Club Tirol“ teil (Looshaus Wien, Michaelerplatz 3, 1010 Wien)



Besuchstag von BK Sebastian Kurz (nachmittags, Niederösterreich)



DIENSTAG, 14. Jänner 2020

11:00 BM Mag. Alexander Schallenberg nimmt am Neujahrsempfang für das Diplomatische Corps mit Bundespräsidenten Dr. Alexander Van der Bellen teil (Präsidentschaftskanzlei, 1010 Wien)



14:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am Neujahrsempfang teil (Ausweichquartier Parlament, Stubenring 8, 1010 Wien)



18:30 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt am Neujahrsempfang der Österreichischen Universitätskonferenz teil (Erste Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien)



19:30 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, nimmt am „Neujahrsempfang der Jungen Volkspartei Wien“ teil (Stadtbahnbögen 90, 1090 Wien)



12:00 Plenum des Bundesrates – Regierungserklärung (Parlament, 1010 Wien)



Besuchstag von BK Sebastian Kurz (nachmittags, Burgenland)



Besuchstag von BM Dr. Margarete Schramböck (Tirol)

MITTWOCH, 15. Jänner 2020

10:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)



13:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besucht den Niederösterreichischen Seniorenball (VAZ, Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten)



18:30 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am „Neujahrsempfang von Boehringer Ingelheim“ teil (Palais Ferstel, Strauchgasse 4, 1010 Wien)



19:00 BK Sebastian Kurz und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen am „Wahlkampfauftakt“ des Wirtschaftsbundes Wien teil (Erste Bank Arena, Attemsgasse 1, 1220 Wien)



DONNERSTAG, 16. Jänner 2020

10:00 BM Mag. Klaudia Tanner nimmt am „Sicherheitspolitischen Jahresauftakt“ teil (Raiffeisen Forum, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz, 1020 Wien)



18:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am Auftakt „Lehrbetriebe“ teil (Post, Rochusmarkt, Rochusplatz 1, 1030 Wien)



18:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am Neujahrsempfang der Pensionskassen teil (K47, Franz Josefs-Kai 47, 1010 Wien)



19:00 BM Mag. Klaudia Tanner nimmt am „Jagdhornbläserkonzert“ teil (Festspielhaus, Kulturbezirk 2, 3100 St. Pölten)



19:00 Panelteilnahme von MEP Mag. Lukas Mandl bei „Zwischen Europa, Bund und Land – neue Chancen für Wien“ (Politische Akademie, Tivoligasse 73, 1120 Wien)



BM Elisabeth Köstinger nimmt an der „Internationalen Grünen Woche“ teil (bis 17.1., Berlin)



FREITAG, 17. Jänner 2020

17:00 Panelteilnahme von MEP Mag. Lukas Mandl bei „EU und Kosovo: Wie kommt zusammen, was zusammengehört?“ (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien)



17:30 MEP Dr. Othmar Karas nimmt am „8. Tullner Zukunftsforum“ teil (Rathaus, Minoritenplatz 1, 3460 Tulln)



21:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besuchen den Hietzinger Bürgerball (Parkhotel Schönbrunn, Hietzinger Hauptstraße 10, 1130 Wien)



21:00 BM Mag. Klaudia Tanner besucht den „Ball der Offiziere“ (Hofburg, 1010 Wien)



SAMSTAG, 18. Jänner 2020

20:30 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, besucht den „Wiener Kroatenball“ (Parkhotel Schönbrunn, Hietzinger Hauptstraße 10, 1130 Wien)



SONNTAG, 19. Jänner 2020

10:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am „Neujahrs-Brunch“ des Wirtschaftsbund Sigharting teil (Schloss Sigharting, Hofmark 4, 4771 Sigharting)



20:00 MEP Mag. Lukas Mandl nimmt an der Verabschiedung des ersten ÖBB Nightjet teil und reist anschließend mit dem ÖBB Nightjet nach Brüssel u.a. mit MEP Dr. Angelika Winzig, MEP Simone Schmiedtbauer und MEP Barbara Thaler (Wiener Hauptbahnhof, Am Hauptbahnhof 1, 1100 Wien)

