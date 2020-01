Grüne: Herzliche Gratulation an Monica Bonvicini zum Oskar-Kokoschka-Preis 2020

Eva Blimlinger, Vorsitzende des Kulturausschuss im Nationalrat freut sich über die Verleihung der höchsten Auszeichnung an Monica Bonvicini

Wien (OTS) - Der Oskar-Kokoschka-Preis 2020, der höchstdotierte Preis den die Republik Österreich in der bildenden Kunst zu vergeben hat, geht an die großartige Künstlerin Monica Bonvicini. Sie war lange Jahre (2003-2017) Professorin für Kunst und Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste. „Ich freue mich sehr, dass mit Monica Bonvicini eine der profiliertesten internationalen Künstlerinnen mit dem Oskar-Kokoschka-Preis 2020 von der Jury ausgezeichnet wird. Bonvicini ist nicht nur eine zwischen allen Medien experimentell agierende Künstlerin, sondern auch eine hervorragende Lehrende und Mentorin der Studierenden“, erklärt die ehemalige Rektorin der Akademie der bildenden Künste Wien und jetzige Abgeordnete der Grünen, Eva Blimlinger. „Die Liste ihrer erfolgreichen Schüler und Schülerinnen ist lang und es zeigt sich, dass es ihr in hervorragender Weise immer gelungen ist, den nächsten Generationen die Freude am künstlerischen und politischen Experiment zu vermitteln.“

Bonvicini steht aber auch für gesellschaftliche und sozial-politische Analysen mit einem feministischen Blick. Die Analysen bewegen sich immer zwischen wissenschaftlicher und künstlerischer Forschung und werden dann in ihren Arbeiten umgesetzt. Ein äußerst gelungenes Beispiel dafür war zuletzt im 21erHaus zu sehen: CANNOT HIDE MY ANGER ­– eine Rauminstallation, in der männlich geprägte Machtstrukturen, aber vor allem die Fragen Migration und Klimawandel in formal strenger Form umgesetzt worden sind

