"CATS" als "BESTES MUSICAL" gewählt

VBW-Musicals bei „BroadwayWorld Austria Awards“ acht Mal auf Platz 1

Wien (OTS) - Wien, 10. Jänner 2020: Das renommierte US-Entertainment-Fachmedium „BroadwayWorld“ kürte Anfang Jänner die Musical-Favoriten 2018/19. Die Vereinigten Bühnen Wien wurden in insgesamt acht von vierzehn Kategorien auf den ersten Platz gewählt:

„Bester Musical-Darsteller “: DREW SARICH / JESUS CHRIST SUPERSTAR / Raimund Theater

„Beste Choreografie“: CHRISSIE CARTWRIGHT / CATS / Ronacher

„Bestes Licht Design“: MICHAEL GRUNDNER / ELISABETH /

Schloss Schönbrunn

„Bestes Musical“: CATS / Ronacher

„Bestes Musical Konzert“: ELISABETH / Schloss Schönbrunn

„Bestes Revival“: CATS / Ronacher

„Bestes Bühnenbild“: JOHN NAPIER / ALAN WALKER / CATS / Ronacher

„Bester Nebendarsteller“: STEPHEN MARTIN ALLAN / CATS / Ronacher



Das Publikum sollte über seine Lieblingsproduktionen, die innerhalb des Zeitraums Oktober 2018 und September 2019 zu sehen waren, abstimmen und seine absoluten Favoriten küren.

CATS, der Welterfolg von Tim Rice und Andrew Lloyd Webber, eröffnete im September die Musical-Saison der Vereinigten Bühnen Wien. Die Produktion brach schon ab dem Vorverkaufsstart alle bisher dagewesenen Ticket-Rekorde und ist täglich außer montags vor ausverkauftem Haus im Ronacher zu sehen.

ELISABETH war am 5. und 6. Juli 2019 erstmals als ganz großes Konzerterlebnis der Extra-Klasse im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn zu erleben und sorgte in dieser berühmten historischen Kulisse für großen Applaus und Begeisterung bei den ZuschauerInnen.



Die beliebte Aufführungsserie der konzertanten Fassung von JESUS CHRIST SUPERSTAR in großer Orchesterbesetzung war vergangenen April wieder ein restlos ausverkaufter Höhepunkt am Spielplan der VBW-Musical-Sparte.

Bereits im Vorjahr gewannen die VBW mit I AM FROM AUSTRIA, TANZ DER VAMPIRE und BODYGUARD in sieben Kategorien. Heuer wurden die Produktionen CATS, JESUS CHRIST SUPERSTAR und ELISABETH gleich acht Mal ausgezeichnet.

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck:

„Ich möchte mich bei unserem Publikum für die Wertschätzung unserer Musicals bedanken. Zudem gratuliere ich den gesamten Teams rund um unsere Produktionen CATS, ELISABETH und JESUS CHRIST SUPERSTAR sowie den Gewinnerinnen und Gewinnern der einzelnen Kategorien. Durch dieses Vertrauen in unsere Stücke und die Treue zu unseren Produktionen ist es überhaupt erst möglich, dass unsere Musicals national wie international solche Erfolge verzeichnen können.“

