M.A.N.D.U. Wegscheid eröffnet

Linz (OTS) - Eine Kombination aus Fitness und Beauty unter einem gemeinsamen Dach zu erschaffen – das war der Traum, der Daniel Rainer und Melanie Gilhofer aus Leonding antrieb. Mit der Eröffnung eines eigenen M.A.N.D.U.-Stores in Wegscheid, der sowohl das innovative EMS-Training als auch ein Haarentfernungsstudio beinhaltet, setzen sie ihre Vision um und erfüllen sich einen langgehegten Traum.

Schon vor M.A.N.D.U. waren Daniel Rainer und Melanie Gilhofer aus Leonding selbstständige Unternehmer – Daniel im Import / Export-Geschäft, Melanie als Nageldesignerin und Expertin für dauerhafte Haarentfernung.

Kombination aus Fitness und Beauty

Bereits seit Jahren sind beide zudem begeisterte M.A.N.D.U.-Kunden. Schließlich keimte die Idee des Power-Pärchens auf, nicht nur privat, sondern auch beruflich gemeinsame Sache zu machen. „Wir wollten Fitness und Beauty verbinden und somit unsere Leidenschaft und unser Hobby zum Beruf machen“, so Daniel und Melanie. Nun findet mit der Eröffnung des M.A.N.D.U.-Store Wegscheid zusammen, was zusammengehört: M.A.N.D.U. gemeinsam beruflich als Franchisenehmer auszuüben."Bei M.A.N.D.U. haben wir die Gelegenheit, uns selbst zu verwirklichen“, sagen die beiden.

Das Besondere am Standort Wegscheid ist die Kombination aus Fitness und Beauty. Nicht nur, dass das innovative M.A.N.D.U.-EMS-Training (elektrische Muskelstimulation) in Wegscheid geboten wird, mit „Stay Smooth“ bietet man auch eine dauerhafte Haarentfernungsmethode per Laser an. „Da die Menschen immer weniger Zeit für Sport haben, sind wir der Überzeugung, dass 15 Minuten wöchentliches Personal-Training ausreichen, um fit und vital durch den Alltag zu kommen. Dafür hat M.A.N.D.U. das überzeugendste Konzept und ist die beste Option. Unser Traum mit M.A.N.D.U. Wegscheid ist es, eine perfekte Symbiose aus Wohlbefinden und positivem Körperempfinden zu schaffen“, skizzieren die beiden ihre Idee.

Seit der Kindheit in Leonding verwurzelt

Der Standort in der Wegscheider Straße im oberösterreichischen Zentralraum eignet sich perfekt, da er sehr frequentiert und zentral erreichbar ist. Zudem sind zahlreiche Kundenparkplätze direkt vor der Haustüre vorhanden. „Wir sind schon seit unserer Kindheit in Leonding verwurzelt. Daher ist es für uns was ganz Spezielles, wir fühlen uns hier einfach zuhause.“ Ein Gefühl, dass sie im von Grund auf neu renovierten Store auch den künftigen Kunden geben wollen.

„M.A.N.D.U. ist ein österreichisches Unternehmen und steht für Premiumqualität. Wir geben einen sehr hohen Standard vor, bei dem der Mensch dank der persönlichen Trainingsbetreuung im Vordergrund steht“, sagt M.A.N.D.U.-Franchisegeber Philipp Kaufmann. Daniel und Melanie sind als Franchisepartner ein Glücksfall, wie M.A.N.D.U.-Franchisenehmerbetreuer und Ex-Fußballprofi Christian Mayrleb betont: „Die beiden starten nicht nur fachlich top ausgebildet in das Trainerleben, sondern sind auch auf menschlicher Ebene unkomplizierte und tolle Franchisenehmer. Die Zusammenarbeit und Betreuung macht einfach Spaß.“ Ziel der beiden für die Zukunft ist es, in der Branche Fuß zu fassen – weitere M.A.N.D.U.-Standorte sind nicht ausgeschlossen. Das wiederum freut M.A.N.D.U.-Geschäftsführer Mario Heurix: „Mit dem Standort Wegscheid wollen sich Daniel und Melanie eine gemeinsame Zukunft erschaffen – wir werden sie dabei weiterhin bestmöglich unterstützen. Mit dem Store Wegscheid werden wir gemeinsam eine weitere Erfolgsgeschichte schreiben.“

Premiumqualität

Der Franchisegeber M.A.N.D.U. steht für Moments, Alive, Natural, Dimension und Ultimate. Es ist ein einzigartiges Franchise-Konzept, welches die Vorteile eines Mikro-Studios, der innovativen EMS-Technologie und eines Personal-Trainers kombiniert. Der Franchise-Geber firmiert unter „M.A.N.D.U. one life GmbH“ mit Sitz in Linz. Das Unternehmen wurde 2012 von Oliver Strauss und der Familie Kaufmann gegründet und ist seither beim Audit berufundfamilie zertifiziert.

