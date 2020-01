„Heimat Fremde Heimat“ über „Tiroler Nachbarschaft“

Am 12. Jänner um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert am Sonntag, dem 12. Jänner 2020, um 13.30 Uhr in ORF 2 eine „Heimat Fremde Heimat“-Ausgabe zum Thema „Tiroler Nachbarschaft“:

Der „Heimat Fremde Heimat“-Roadtrip beginnt am Brenner, wo sich die Vereinigten Bühnen Bozen unter der Regie von Mokhallad Rasem die Frage stellen, ob Südtirol es schafft, die eigenen Diskriminierungserfahrungen auf den Umgang mit geflüchteten Menschen umzulegen. Von den Volksschauspielen in Telfs geht der Weg über den Reschenpass zu Kulturschaffenden rund um die Tschenglsburg, wo etwa aus Hanf Ziegeln produziert werden. Einen kritischen Blick auf Nationalismen richtet Reinhold Messner. Kulturübergreifendes kommt von Musiker Herbert Pixner und seiner Italo-Connection sowie der Folk-Band „Titlá“. Den Blick von außen auf Südtirol werfen die Elektropop-Newcomer „Anger“ und der in Kanada lebende Neurowissenschafter Johannes Frasnelli. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

