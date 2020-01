Neues waff Ausbildungsprojekt erhöht Jobchancen

Meidlinger/Huemer: „Neues waff Ausbildungsprojekt bietet top Jobchancen in der IT Branche“

Wien (OTS)

Wien (OTS) Ein neues Ausbildungsprojekt des waff (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds), das Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke gestern vorgestellt hat, bietet jetzt arbeitslosen WienerInnen die Chance, in die IT Branche einzusteigen und sich zur IT- Fachkraft zu qualifizieren. SP-Gemeinderat, und waff Vorstandsvorsitzender Christian Meidlinger sowie waff Vorstandsmitglied und Arbeitsmarktsprecherin der Grünen Barbara Huemer begrüßen diese neue Initiative.

Meidlinger: „Mit „Jobs mit Ausbildung“ hat der waff gemeinsam mit dem AMS Wien schon seit längerem ein bewährtes Angebot, um arbeitslosen Wienerinnen und Wienern in Wachstumsbranchen eine top Ausbildung mit anschließendem fixen Job zu bieten. Das Pilotprojekt, das der waff jetzt gemeinsam mit Unternehmen aus der IT Branche entwickelt hat, ist deswegen so beispielgebend, weil es erstmals die Möglichkeit bietet, den Abschluss im neuen Lehrberuf Applikationsentwicklung-Coding zu absolvieren. Wir wollen nämlich gerade auch arbeitslosen Wienerinnen und Wienern, die sich für Softwareentwicklung interessieren, die Chance auf diese top Ausbildung in einem echten Zukunftsberuf mit einem entsprechenden Einkommen geben.“

Huemer ergänzt: „Der waff hat hier ein innovatives Pilotprojekt auf die Beine gestellt, das in einem sehr spezifischen IT Bereich punktgenau sowohl auf die Bedürfnisse von interessierten Arbeitsuchenden als auch auf jene von Unternehmen aus der IT Branchen eingeht. Dieses Angebot bietet zudem vor allem auch für Frauen einen interessanten Zukunftsjob und ist für sie besonders attraktiv. Das positive Feedback der bereits beteiligten Unternehmen und der TeilnehmerInnen, die schon in die Ausbildung eingestiegen sind, zeigt jedenfalls, dass dieser Weg erfolgversprechend ist. Ich bin davon überzeugt, das sich daraus ein neues arbeitsmarkpolitischen best practice Modell entwickelt könnte.“

