SPÖ-Termine von 13. Jänner bis 19. Jänner 2020

MONTAG, 13. Jänner 2020:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „China im Blick“, kuratiert von Irene Giner-Reichl, findet eine Diskussion zum Thema „Hong Kong: What future as a democracy and center of global finance?“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y53gr6ln (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 14. Jänner 2020:

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (13.-16. Jänner) findet ein gemeinsames Pressegespräch von SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder und SPÖ-EU-Abgeordnetem Günther Sidl statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N1.1B).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht der Ökonom Martin Schürz zum Thema „Überreichtum“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y53gr6ln (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 16. Jänner 2020:

12.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zu einer Lunch Lecture mit Reinhard Krumm, dem Autor des Buches „Russlands Traum“ ein. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yx3zn2bk (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien, Quartier Belvedere, Hauptbahnhof).

19.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide nimmt an der Podiumsdiskussion "Menschenrechte – Wie Fels im Meer?" teil (Unipark Nonntal, Erzabt-Klotz-Straße 1, 5020 Salzburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht Gideon Levy (israelischer Journalist) zum Thema „How occupation changes Israeli Society“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y53gr6ln. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 17. Jänner 2020:

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder besucht das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Skopje, Nordmazedonien, und trifft mit VertreterInnen der Regierung und der sozialdemokratischen Partei, u.a. Oliver Spasovski, Radmila Shekerinska und Zoran Zaev, zu Gesprächen zusammen (bis Sonntag, 19. Jänner).

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der Sitzung des Committee on the Election of Judges to the European Court of Human Rights der Parlamentarischen Versammlung des Europarates teil (Paris).

SAMSTAG, 18. Jänner 2020:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am Regional Council Treffen von International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN) teil (bis 19.1., Gent, Belgien).

SONNTAG, 19. Jänner 2020:

Die SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder, Günther Sidl und Hannes Heide nehmen an der Premierenfahrt des ÖBB-Nachtzugs von Wien nach Brüssel teil (Planmäßige Abfahrt 20.38 Uhr vom Hauptbahnhof Wien).

