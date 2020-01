VP-Korosec: Massive OP-Wartezeiten im Wiener KAV bleiben bestehen!

„Neue“ OP-Warteliste zeigt übliches Bild von massiven Wartezeiten - Intransparenz löst keine Probleme – Hacker muss echte und nachhaltige Lösungen finden

Wien (OTS) - „Dass der KAV die öffentliche Warteliste für Operationen nun in überarbeiteter Form wieder online gestellt hat, ist mehr als überfällig. Das überraschende Vom-Netz-Nehmen der Liste hat gezeigt, welche Intransparenz im Wiener Gesundheitssystem herrscht“, so VP-Wien Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec. Sie verweist darauf, dass die Veröffentlichung eigentlich für Mitte November vorgesehen war, sich aber stark verzögert hat. Ein erster Blick auf die „neue“ Warteliste würde klar machen, dass es weiterhin massive Probleme mit OP-Wartezeiten gibt, die einer Weltstadt wie Wien nicht würdig sind. So müssen Patientinnen und Patienten auf gewisse Operationen immer noch im Durchschnitt rund vier bis fünf Monate warten.

Die chaotischen Zustände im KH Nord seit dessen Inbetriebnahme, die Sperre der Kinderstation im KH Nord wegen Personalmangels sowie lange Wartezeiten für die Patientinnen und Patienten in Ambulanzen oder auf Operationen sind nur ein Teilbereich der massiven Probleme im Wiener Gesundheitsressort. „Stadtrat Hacker muss echte und nachhaltige Lösungen für die Probleme im Wiener Gesundheitssystem finden. Statt Intransparenz müssen die stark überlasteten Spitäler dringend entlastet werden. Hacker muss vor allem den stockenden Ausbau der Allgemeinmedizinischen Akutordinationen sowie der Primärversorgungseinheiten in Wien forcieren“, so Korosec abschließend.

