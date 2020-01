Dürer-Ausstellung begeistert 422.000 BesucherInnen

Wien (OTS) - Rund 422.000 Menschen besuchten die Ausstellung Albrecht Dürer in der Albertina. Der Feldhase, die Betenden Hände und das Große Rasenstück kehren nun wieder für viele Jahre ins Depot zurück.

Von 20. September 2019 bis 6. Jänner 2020 war der Publikumsliebling Albrecht Dürer zuletzt mit verlängerten Öffnungszeiten zu sehen. Die große Überblicksschau des Renaissance-Genies landet unter den meistbesuchten Ausstellungen in der Geschichte der Albertina.

Von einer Meisterzeichnungs-Ausstellung der Albertina 1873 mit zwölf Dürer-Blättern ist ein nur „spärlicher Fremdenbesuch“ überliefert, 1899 sollen bereits um die 4.000 eine Zeichnungsausstellung zu Dürer besichtigt haben. 1928 kann eine Dürer-Ausstellung bereits knapp 30.000 und 1971 schon über 50.000 BesucherInnen verbuchen.

2003 eröffnet die Albertina unter Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder nach umfassender Renovierung und Modernisierung ebenfalls mit Albrecht Dürer, damals strömen über 470.000 in das Museum. Damit sind mit Sonderausstellungen in der bislang 20-jährigen Dienstzeit über eine Millionen Menschen dem Werk Dürers begegnet.

Weitere Spitzenreiter bei der Gunst des Publikums sind Personalen zu Van Gogh (rund 590.000 BesucherInnen, 2008) und Monet (536.000, 2018), Raffael, Picasso und Munch. Auch Überblicksausstellungen zu Impressionismus und Pointillismus ziehen hunderttausende BesucherInnen aus dem In- und Ausland an.

Ihre große Frühjahrsausstellung 2020 widmet die Albertina einer der bedeutendsten Privatsammlungen der französischen Moderne: Van Gogh, Cézanne, Matisse, Hodler. Die Sammlung Hahnloser, im Herbst zeigt die Albertina Modigliani – Picasso. Revolution des Primitivismus. Die neue Albertina Modern öffnet ab 13. März mit der Ausstellung The Beginning. Kunst in Österreich 1945 bis 1980 im Künstlerhaus am Karlsplatz ihre Pforten.

Rückfragen & Kontakt:

Albertina

Mag. Fiona Sara Schmidt

Pressebüro Albertina

Tel.: +43 1 534 83 511

s.Schmidt @ albertina.at

www.albertina.at