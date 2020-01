Mediengruppe Österreich startet heute neues News-Magazin INSIDER

In Zukunft wöchentlich jeden Freitag mit 133.000 Auflage in allen Trafiken und als Beilage zu ÖSTERREICH

Wien (OTS) - Die Mediengruppe ÖSTERREICH startet heute ein neues News-Magazin mit dem Titel INSIDER.

INSIDER wird künftig wöchentlich jeden Freitag erscheinen und zunächst am Freitag der Kauf-Auflage von ÖSTERREICH für alle Kiosk-Käufer und Abonnenten beiliegen. Ab Samstag kommt INSIDER dann jede Woche auch in den freien Verkauf - in alle Trafiken, Supermärkte und Zeitungs-Verkaufsstellen.

INSIDER ist ein für Österreich völlig neues News-Magazin, das jeden Freitag die "Insider-News" aus Politik und Wirtschaft an alle Opinion Leader und Wirtschafts-Interessierten liefern will.

Der Start-Termin für INSIDER könnte nicht besser sein: Das erste Heft erscheint punktgenau zum Start der neuen türkis-grünen Regierung, die verstärkt politisches Interesse weckt. Darüber hinaus will INSIDER aber auch zum News-Magazin für alle wirtschafts-interessierten Leser werden und die spannendsten News und Stories über heimische Unternehmen, Geldanlage und modernen Lifestyle bieten.

INSIDER kommt mit einer Start-Auflage von 133.000 Exemplaren – zur Hälfte als Beilage zur Kaufzeitung ÖSTERREICH, zur Hälfte im freien Verkauf - auf den Markt. Die erste Ausgabe hat einen Umfang von 100 Seiten und wurde vom Chefredaktions-Duo Werner Schima und Angela Sellner gestaltet. Die prominenten Innenpolitik-Journalisten Isabelle Daniel, Richard Schmitt, Günther Schröder, aber auch Politik-Experten wie Thomas Hofer sind mit ausführlichen "Insider-Kolumnen" vertreten.

Das erste Heft beginnt mit einer 22 Seiten langen Innenpolitik-Strecke zur Regierungsbildung, mit ausführlichen Interviews von Sebastian Kurz und Werner Kogler. Es folgt ein 30 Seiten starker Wirtschafts-Teil mit aktuellen Unternehmens-Reportagen und Geldanlage-Tipps, danach bietet das Magazin noch einen 30 Seiten langen "Lifestyle-Insider" für Opinion Leader mit Auto-, Restaurant-und Kultur-Reportagen.

Am Cover der ersten Ausgabe findet sich eine Foto-Collage von Sebastian Kurz und Werner Kogler als Hochzeits-Paar(siehe Foto-Anhang).

Rückfragen & Kontakt:

Büro des Herausgebers

Tel.: 01.58811 DW 1000

w.fellner @ oe24.at