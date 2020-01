Feierlicher Spatenstich in Bruck an der Leitha, Fliedergasse, Bauteil 4

Die Stadtgemeinde Bruck an der Leitha und die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft „Arthur Krupp“ Ges.m.b.H. laden zum feierlichen Spatenstich ein.

Berndorf (OTS) - Mit dem Spatenstich am 17. Jänner 2020, vorgenommen durch Landesrat Martin Eichtinger (in Vertretung von Frau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner), den Bürgermeister von Bruck an der Leitha, Gerhard Weil, und die Geschäftsführer der Gewog Arthur Krupp, wird der Start für den Bau eines weiteren Abschnitts eines geförderten Wohnhauses mit 31 Wohnungen gesetzt.

Es ist die Fortsetzung eines sehr erfolgreichen Wohnhausprojektes in der Fliedergasse, das bislang schon 79 Wohnungen umfasst.

Die bezugsfertigen 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen in der Größe zwischen ca. 53 und 93 m² zeichnen sich durch gediegene Grundrisse und eine optimale Nutzung der vorhandenen Flächen ebenso aus, wie durch zahlreiche Ausstattungsdetails. Dazu zählen unter anderem:

Bezugsfertige Ausführung

Außenjalousien

Alle Wohnungen barrierefrei anpassbar

Großzügige Balkone

Terrassen und Gärten bei den Erdgeschoßwohnungen

Ein Einlagerungsraum pro Wohnung im Erdgeschoß

Vollwärmeschutzfassaden

Mauerwerk in massiver Bauweise

Wohnraumlüftung über Einzelraumlüfter

Heizung mittels biogener Fernwärme

HWB: 21 kWh/m²a, fGEE: 0,694

Lichtdurchflutetes Stiegenhaus

Aufzug

Gemeinschaftsantenne für SAT-Antennenanschluss

Zentraler Müllraum

Fahrrad- und Kinderwagenabstellraum

Kinderspielplatz

47 PKW Abstellplätze im Freien



Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 4,3 Millionen Euro netto. Die Fertigstellung der Wohnhausanlage ist für Ende 2021 vorgesehen.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Teilnahme an dieser Feier eingeladen.

Datum: Freitag, 17. Jänner 2020, 13:00 Uhr

Ort: Wohnhausanlage Fliedergasse, Zufahrt Parkplatz, 2460 Bruck an der Leitha, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft „Arthur Krupp“ Ges.m.b.H.

DI Christof Anderle

E-Mail: c.anderle @ wiensued.at

Tel.: 01 866 95-1208