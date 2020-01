GRAS Graz: Gratis Menstruationsartikel

Gratis Binden und Tampons und Ermäßigungen auf Menstruationstassen an Uni Graz

Wien (OTS) - “Menstruationsartikel werden wie Luxusgüter behandelt. Damit machen wir jetzt Schluss!”, sagt Vicky Wimmer, GRAS-Aktivistin und 1. stv. Vorsitzende der ÖH Uni Graz. Monatshygieneartikel sind Produkte des täglichen Bedarfs. Dennoch werden sie in Österreich aktuell noch mit 20% besteuert.

“Menstruieren sucht sich niemand aus. Damit stellt eine so hohe Besteuerung eine systematische Diskriminierung dar”, kritisiert Wimmer. “Wir sind sehr stolz darauf, unsere Wahlkampf-Forderung so schnell umgesetzt zu haben, und begrüßen es sehr, dass es sich auch die neue Bundesregierung als Ziel gesetzt hat, die sogenannte Tamponsteuer endlich zu senken!”, so Wimmer weiter.

Ab diesem Semester gibt es an der Uni Graz Spender mit Slipeinlagen und Tampons aus biologischer Baumwolle in den Toiletten am Campus. “Insgesamt werden sechs Spender angebracht. Die Menstruationsartikel sind natürlich gratis und für alle frei zu entnehmen”, erklärt Wimmer abschließend. Für Menstruationstassen und waschbare Slipeinlagen werden Rabattgutscheine in der Hochschüler_innenschaft bereit liegen, hier wird derzeit an einer für die Studierenden kostenfreien Lösung gearbeitet. Alle Monatshygieneartikel werden von der Erdbeerwoche zur Verfügung gestellt, die gesamten Kosten trägt die Universität Graz.

